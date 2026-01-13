قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

105مليارات جنيه تمويل| مليون وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي " سكن كل المصريين"

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
خاص صدى البلد

شهدت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" طفرة كبيرة في أعمال تنفيذ الوحدات وتسليمها للمستفيدين خلال العشر سنوات الماضية.

سكن كل المصريين.. 10 سنوات تنمية

وخلال احتفالية “سكن كل المصريين.. 10 سنوات تنمية” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم وجارٍ تنفيذ حوالي مليون و72 ألف وحدة سكنية لمخفضي الدخل، بينها 790 ألف وحدة تم تنفيذها و242 ألف وحدة جاري تنفيذها و40 ألف وحدة جاري طرحها، وتضم هذه الوحدات 14570 مشروعا خدميا.

وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 21 إعلاناً منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منخفضي الدخل حتى الآن نحو 105 مليارات جنيه، من خلال 31 جهة تمويل، والدعم النقدى 11 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين بالوحدات من منخفضي الدخل 687 ألف مستفيد، بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين متوسطي الدخل حتى الآن 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، وبلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 11799 مستفيد.

 مليون وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وحول الإنجاز السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025، فتضمن عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي 733 مليون جنيه ليصل قيمة الدعم الممنوح منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية المشروع إلى 687 ألف مستفيد، كما حقق الصندوق تقدم ملحوظ في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشروعات الإسكان.

الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

أحمد أبو مسلم: مواجهة السنغال أقوى من كوت ديفوار.. وزيادة التجانس أهم ما يميز منتخب مصر

افشة

شيله من على الشاحن.. أفشة في الإسكندرية لإتمام صفقة الاتحاد

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال في كأس الأمم الأفريقية

بالصور

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد