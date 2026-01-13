105مليارات جنيه تمويل| مليون وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي " سكن كل المصريين"

شهدت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" طفرة كبيرة في أعمال تنفيذ الوحدات وتسليمها للمستفيدين خلال العشر سنوات الماضية.

سكن كل المصريين.. 10 سنوات تنمية

وخلال احتفالية “سكن كل المصريين.. 10 سنوات تنمية” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم وجارٍ تنفيذ حوالي مليون و72 ألف وحدة سكنية لمخفضي الدخل، بينها 790 ألف وحدة تم تنفيذها و242 ألف وحدة جاري تنفيذها و40 ألف وحدة جاري طرحها، وتضم هذه الوحدات 14570 مشروعا خدميا.

وأوضحت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم حتى الآن طرح 21 إعلاناً منذ 1/6/2014، وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منخفضي الدخل حتى الآن نحو 105 مليارات جنيه، من خلال 31 جهة تمويل، والدعم النقدى 11 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين بالوحدات من منخفضي الدخل 687 ألف مستفيد، بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين متوسطي الدخل حتى الآن 4 مليارات جنيه، من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، وبلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 11799 مستفيد.

مليون وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وحول الإنجاز السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال العام المالي 2024/2025، فتضمن عدد المستفيدين والدعم النقدي الممنوح للمستفيدين، حيث بلغ الدعم النقدي خلال العام المالي الماضي 733 مليون جنيه ليصل قيمة الدعم الممنوح منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية المشروع إلى 687 ألف مستفيد، كما حقق الصندوق تقدم ملحوظ في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في توفير سكن ملائم للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً في تنفيذ مشروعات الإسكان.