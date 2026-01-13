قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه حد أقصى للعاملين بالصحف القومية
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
إدارة ترمب تدرج 3 فروع من جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طوارئ بالإسكندرية بسبب نوة الفيضة الكبرى.. التفاصيل الكاملة لجنوح مركب بكورنيش محطة الرمل

جنوح مركب
جنوح مركب

شهد كورنيش محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم، واقعة جنوح مركب صغير بعد أن دفعته الرياح القوية والأمواج المرتفعة خارج مساره الطبيعي، ليستقر على مقربة من الشاطئ، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

القصة الكاملة 

كانت الأجهزة المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بجنوح مركب أمام كورنيش محطة الرمل، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المكان ومتابعة الموقف للتأكد من سلامة طاقم المركب وعدم وجود تسريب أو أضرار قد تهدد السلامة العامة.

تقلبات الطقس 

وأكدت المصادر أن الحادث وقع نتيجة شدة الرياح وتقلبات الطقس المفاجئة، التي أدت إلى فقدان المركب السيطرة مؤقتًا، قبل أن يتم احتواء الموقف دون تسجيل أي تلفيات تُذكر.

وتواصل الجهات المختصة فحص المركب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعويمه، مع التشديد على متابعة حركة الملاحة البحرية ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية على سواحل الإسكندرية.

محافظة الإسكندرية جنوح مركب الأحوال الجوية الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ترشيحاتنا

بدء المرافعات الافتتاحية في محاكمة بريندان بانفيلد المتهم بقتل زوجته ورجل آخر في فيرجينيا

بدء المرافعات الافتتاحية في محاكمة متهم بقتل زوجته وآخر في فيرجينيا

توتر شديد في مينيسوتا بعد مقتل امرأة برصاص أحد عملاء الهجرة الأميركية وتصاعد الاحتجاجات والدعوى القضائية ضد إدارة ترامب

تصاعد الاحتجاجات في مينيسوتا بعد مقتل امرأة برصاص أحد عملاء الهجرة الأميركية

بورصة عمان

بورصة عمان تنهي تداولات اليوم بمكاسب 0.21% للأسهم وبحجم تداول 8.3 مليون دينار أردني

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد