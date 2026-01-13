طوارئ بالإسكندرية بسبب نوة الفيضة الكبرى.. التفاصيل الكاملة لجنوح مركب بكورنيش محطة الرمل

شهد كورنيش محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم، واقعة جنوح مركب صغير بعد أن دفعته الرياح القوية والأمواج المرتفعة خارج مساره الطبيعي، ليستقر على مقربة من الشاطئ، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

القصة الكاملة

كانت الأجهزة المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بجنوح مركب أمام كورنيش محطة الرمل، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى تأمين المكان ومتابعة الموقف للتأكد من سلامة طاقم المركب وعدم وجود تسريب أو أضرار قد تهدد السلامة العامة.

تقلبات الطقس

وأكدت المصادر أن الحادث وقع نتيجة شدة الرياح وتقلبات الطقس المفاجئة، التي أدت إلى فقدان المركب السيطرة مؤقتًا، قبل أن يتم احتواء الموقف دون تسجيل أي تلفيات تُذكر.

وتواصل الجهات المختصة فحص المركب واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعويمه، مع التشديد على متابعة حركة الملاحة البحرية ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية على سواحل الإسكندرية.