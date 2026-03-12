يسرا توجه رسالة لجمهورها بعد احتفالات عيد ميلادها

وجهت الفنانة يسرا رسالة لجمهورها، بعد معايدتها في عيد ميلادها.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “ما فيش كلام يوصف سعادتى وفرحة يومى بمعايداتكم عليا.. فرحتى بيكم وبكلامكم الدافى بتكتمل”.

وأضافت: “شكرًا لكل اصحابى وحبايبى وجمهوري، أيامى بيكم بقت أحلى، شكرًا جروبات اليسراوية والإلهامية والعلوية على كل الحب اللى شفته منكم النهاردة.. بحبكم من قلبي”.

وتحتفل الفنانة يسرا ، بعيد ميلادها، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية.

لا يمكننا حصر الإنجازات الفنية للأيقونة يسرا التي اختيرت واحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتا للتغيير.