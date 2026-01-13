طقس شتوي قارس .. الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار والرياح اليوم

يشهد الطقس اليوم 13 يناير استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حسب ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للبرودة نهارا على أغلب المناطق.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التحذيرات التي أصدرتها الهيئة خلال الأيام الماضية جاءت دقيقة وشاملة لكافة الظواهر الجوية المتوقعة، وأشارت إلى أن كميات الأمطار تفاوتت في شدتها على المناطق الساحلية، بينما لا تزال بعض المحافظات تشهد سقوط أمطار متفرقة حتى الآن.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نشاط الرياح كان ملحوظا وقويا، حيث سجلت سرعات تراوحت ما بين 40 و55 كيلومترا في الساعة، وهو ما أدى إلى إثارة الأتربة والرمال في العديد من المناطق.

وأوضحت أن هذه الأجواء تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض الأماكن، مؤكدة أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت التحذيرات اللازمة قبل بدء الحالة الجوية بنحو 24 ساعة، مع تحديثها لاحقًا بالتزامن مع زيادة حدة الأتربة والرمال.

وأكدت أن التأثيرات الجوية امتدت إلى معظم المحافظات الكبرى، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري، لافتة إلى أن الأوضاع بدأت في التحسن التدريجي بعدد من المناطق، وأرجعت ذلك إلى تحرك الأتربة والرمال باتجاه مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى بعض مناطق سيناء.

وأضافت غانم، أن نشاط الأتربة سيكون أقل مقارنة بما شهده يوم الإثنين، مع استمرار حركة الرياح ولكن بدرجات أقل من الشدة، وتوقعت أن تتراوح سرعات الرياح ما بين 35 و50 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية تساقط بقايا من الرمال في بعض المناطق، إلا أنها ستكون أقل تأثيرا، وأشارت إلى اختلاف اتجاهات الرياح اليوم، حيث ستتراوح بين الاتجاهات الغربية والشمالية الغربية، الأمر الذي يسهم في تقليل حدة الأتربة المثارة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تصل إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان، وذلك على مناطق الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية. كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة مطروح.

وأضافت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، حيث يتوقع تساقط أمطار خفيفة. كما تتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، بنسبة تقدر بنحو 20٪.

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح القوية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 17

الوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 09 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17

مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17

مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17

جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 00 والعظمى 12

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 21

شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 07 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 18

جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 10 والعظمى 20

