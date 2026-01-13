قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طقس شتوي قارس .. الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار والرياح اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء
حالة الطقس اليوم الثلاثاء
ياسمين القصاص

يشهد الطقس اليوم 13 يناير استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حسب ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلا للبرودة نهارا على أغلب المناطق.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التحذيرات التي أصدرتها الهيئة خلال الأيام الماضية جاءت دقيقة وشاملة لكافة الظواهر الجوية المتوقعة، وأشارت إلى أن كميات الأمطار تفاوتت في شدتها على المناطق الساحلية، بينما لا تزال بعض المحافظات تشهد سقوط أمطار متفرقة حتى الآن.

منار غانم توقعات الأرصاد تُشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نشاط الرياح كان ملحوظا وقويا، حيث سجلت سرعات تراوحت ما بين 40 و55 كيلومترا في الساعة، وهو ما أدى إلى إثارة الأتربة والرمال في العديد من المناطق.

 وأوضحت أن هذه الأجواء تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض الأماكن، مؤكدة أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت التحذيرات اللازمة قبل بدء الحالة الجوية بنحو 24 ساعة، مع تحديثها لاحقًا بالتزامن مع زيادة حدة الأتربة والرمال.

وأكدت أن التأثيرات الجوية امتدت إلى معظم المحافظات الكبرى، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري، لافتة إلى أن الأوضاع بدأت في التحسن التدريجي بعدد من المناطق، وأرجعت ذلك إلى تحرك الأتربة والرمال باتجاه مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى بعض مناطق سيناء.

وأضافت غانم، أن نشاط الأتربة سيكون أقل مقارنة بما شهده يوم الإثنين، مع استمرار حركة الرياح ولكن بدرجات أقل من الشدة، وتوقعت أن تتراوح سرعات الرياح ما بين 35 و50 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية تساقط بقايا من الرمال في بعض المناطق، إلا أنها ستكون أقل تأثيرا، وأشارت إلى اختلاف اتجاهات الرياح اليوم، حيث ستتراوح بين الاتجاهات الغربية والشمالية الغربية، الأمر الذي يسهم في تقليل حدة الأتربة المثارة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تصل إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان، وذلك على مناطق الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية. كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة مطروح.

وأضافت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، حيث يتوقع تساقط أمطار خفيفة. كما تتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، بنسبة تقدر بنحو 20٪.

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح القوية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 09 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 08 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 10 والعظمى 17
الوجه البحري والدلتا:
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 09 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17
مدن السواحل الشمالية:
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
-  درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 16
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17
مدن القناة وشمال سيناء:
- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17
جنوب سيناء:
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 00 والعظمى 12
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 16
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21
مدن البحر الأحمر:
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 21
شمال الصعيد:
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى بني سويف الصغرى 07 والعظمى 17
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 18
جنوب الصعيد:
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19
- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 10 والعظمى 20
 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم الثلاثاء الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة للحياء| شاهد

أرشيفية

نهاية مرعبة.. مصرع عاطل أثناء محاولة سرقة كابلات كهرباء بالعجوزة

المتهمين

رفضت تتسول معاه.. ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب فى الشارع

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد