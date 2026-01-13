رفع حالة الطوارئ بالغربية بسبب الأمطار الغزيرة

تعرضت مراكز ومدن بمحافظة الغربية ،اليوم الثلاثاء، إلى سقوط أمطار متوسطة ، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وبرودة شديدة، بالتزامن مع حالة الطقس الغير مستقرة.

هطول الأمطار

كان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أول بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.

رفع حالة الطوارئ

وناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار واللافتات المعدنية خلال فترات نشاط الرياح أو سقوط الأمطار، وتقليل التحركات غير الضرورية، مشيرًا إلى أن المحافظة في حالة طوارئ حتى استقرار الأحوال الجوية.