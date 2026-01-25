قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

 

المقادير (تكفي 4 قطع):

- عيش ماريا: 4 أرغفة

-  جمبري متوسط مقشّر: 300 جم

- زبدة: 30 جم

-ثوم مفروم ناعم: 10 جم

-  عصير ليمون: 10 مل

- بابريكا: 3 جم

-كمون: 2 جم

-فلفل أسود: 1 جم

- ملح: 3 جم

-مكس تشيز (موزاريلا + شيدر + رومي): 200 جم

-بقدونس مفروم (اختياري): 10 جم

طريقة التحضير:

 تحضير عيش الماريا للحشو:

1. اعمل فتحة صغيرة في عيش الماريا من الأعلى.

2. فرّغ العيش من القلب الداخلي بالكامل بحرص، وسيب القشرة الخارجية بس عشان تفضل متماسكة وتستحمل الحشو.

3. (اختياري) ادهن العيش من الداخل طبقة خفيفة زبدة أو زيت عشان طراوة وطعم أقوى.

 تحضير حشوة الجمبري:

4. سخّن طاسة على نار متوسطة، ضيف الزبدة والثوم وقلّب 20–30 ثانية.

5. ضيف الجمبري، البابريكا، الكمون، الفلفل الأسود، الملح وعصير الليمون.

6. شوّح 2–3 دقائق بس لحد ما الجمبري يستوي ويفضل طري.

 الحشو والتسوية:

7. احشي عيش الماريا بالجمبري المتشوّح.

8. ضيف مكس التشيز لحد الآخر من غير ضغط.

9. اقفل الفتحة واضغط ضغطه خفيفة.

10. ادخل الفرن على 180° لمدة 7–10 دقائق لحد ما الجبنة تسيح والعيش يقرمش.

11. زيّن بالبقدونس وقدّم سخن.

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري اسهل طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

