210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثالث لعام 2026 عن الفترة من 17 إلى 23 يناير، كاشفًا عن نشاط مكثف في ملفات التصدير والاستيراد والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار جهود الدولة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.



وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الغذائية بلغ نحو 210 آلاف طن بواقع 5900 رسالة غذائية صادرة عن 1540 شركة، شملت 764 صنفًا من المنتجات الغذائية، تصدرتها الموالح بإجمالي 67 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 8 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بواقع 7 آلاف طن، بينما جاءت البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصدرة بإجمالي 10 آلاف طن. وتوزعت الصادرات على 182 دولة من بينها السعودية وروسيا والإمارات وهولندا والسودان، فيما تصدر ميناء القاهرة الجوي قائمة المنافذ التصديرية بعدد 1232 رسالة، يليه ميناء سفاجا ثم ميناء الإسكندرية.

وفيما يخص الواردات، استقبلت مصر نحو 1844 رسالة غذائية بإجمالي 415 ألف طن لصالح 930 شركة، تضمنت القمح والسكر الخام والزيوت وفول الصويا، وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها البرازيل وأوكرانيا وإندونيسيا وأمريكا. وواصل ميناء الإسكندرية احتلال المركز الأول في عدد الرسائل الواردة، يليه ميناء السخنة ثم مطار القاهرة الجوي، مع الإفراج عن 463 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، والتحفظ المؤقت على 1172 رسالة، وإعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة معمليًا.

وعلى صعيد الرقابة الميدانية، نفذت الهيئة 101 زيارة تفتيشية على المصانع الغذائية، و44 زيارة على محطات ومراكز التعبئة، إلى جانب 45 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية بعدة محافظات للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، كما نفذت حملات موسعة على مراكب الصيد ومصانع الأسماك في كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد، شملت 24 زيارة ميدانية، وارتفع إجمالي المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 775 منشأة.

وفي إطار إحكام الرقابة على السوق المحلي، قامت الهيئة بتنفيذ حملات تفتيشية شاملة في 347 مركزًا وحيًا على مستوى الجمهورية من خلال 684 فريق تفتيش، أسفرت عن المرور على 4642 منشأة غذائية، وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 73 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات الصحية. كما تم تنفيذ 1285 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن.

كما واصلت الهيئة جهودها في متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين، حيث استقبلت 85 شكوى خلال الأسبوع الماضي، وتم التعامل مع عدد منها، بينما يجري فحص باقي الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية استهدفت 149 منشأة غذائية بعدة محافظات، شملت الدقهلية وكفر الشيخ والبحر الأحمر والشرقية والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية ومدينة العبور.

وأكد التقرير استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة في محافظات الغربية والبحيرة والأقصر وأسيوط وسوهاج والدقهلية والبحر الأحمر وكفر الشيخ وبني سويف وبورسعيد، والتي أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وتحرير محاضر قانونية بحق المخالفين، مع توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل لدى الهيئة.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار جهودها الرقابية اليومية على جميع مراحل تداول الغذاء، من المزرعة وحتى المستهلك، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528، أو من خلال قنوات التواصل المباشر مع الهيئة.