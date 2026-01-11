سلامة الغذاء تنفذ 1,026 حملة رقابية وتسجل 71,265 منشأة بالأسبوع الأول من 2026

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الأول لعام 2026 عن الفترة من 3 إلى 9 يناير، مسلطًا الضوء على الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، وتسجيل المخازن الجديدة، ودعم الصادرات والواردات، بهدف ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

شهد الأسبوع الماضي تنفيذ الهيئة 79,747 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وترخيص 20 وحدة طعام متنقلة، بالإضافة إلى 1834 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل وقوات الأمن، مع تنفيذ حملات مشتركة مع مباحث التموين ووزارة التنمية المحلية.

وفي قطاع الصادرات، سجلت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 25 منشأة جديدة، وأصدرت الإدارة العامة لمراكز التعبئة 2249 إذن تصدير بما يقارب 4573 رسالة غذائية بكمية 162 ألف طن، شملت ثمارًا وخضراوات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة، توزعت على 149 دولة، تصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة. كما تم إصدار 1098 شهادة صحية للتصدير لتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

وعلى صعيد الواردات، تم تسجيل 1327 رسالة غذائية بإجمالي 335 ألف طن مستوردة من 122 دولة، تصدرت روسيا قائمة المصدرين، مع الإفراج عن 920 رسالة تحت التحفظ و348 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إضافة إلى فحص 392 طلب تظلم لضمان التوازن بين سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

وواصلت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية زياراتها التفتيشية، شملت مخازن القمح والمخابز، لتأكيد الالتزام بالمعايير، فيما وصل إجمالي المخازن المسجلة إلى 1529 مخزنًا، وعدد الفروع التابعة للسلاسل التجارية إلى 2198 فرعًا، بينما بلغ إجمالي المنشآت العامة المسجلة 71265 منشأة، و400 منشأة قطاع ألبان، و774 منشأة قطاع الأسماك، و810 منشآت للمواد الملامسة للغذاء.

كما كثفت الهيئة حملاتها التفتيشية على الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، حيث نفذ فرع الغربية 48 حملة على 530 منشأة، وأسفرت عن ضبط وإعدام مواد غذائية فاسدة، فيما شملت حملات البحيرة 298 منشأة، والمنوفية 175 منشأة، والأقصر وقنا 169 منشأة، وأسيوط 428 منشأة، والبحر الأحمر والغردقة 18 منشأة، وكفر الشيخ 212 منشأة، وأسوان 164 منشأة، والإسماعيلية 105 منشآت، والدقهلية 301 منشأة، وسوهاج 132 منشأة، والقليوبية 689 منشأة، والشرقية 542 منشأة، والجيزة 224 منشأة، والفيوم 125 منشأة، وشمال سيناء 235 منشأة، والوادي الجديد 67 منشأة، والشروق 63 منشأة، وبدر 312 منشأة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومجهولة المصدر، والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

وتهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتعلق بسلامة الغذاء عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528 أو التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين على الرقم 01555771100 أو البريد الإلكتروني [email protected]، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية صحة المستهلكين.