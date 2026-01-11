قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء تنفذ 1,026 حملة رقابية وتسجل 71,265 منشأة بالأسبوع الأول من 2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الأول لعام 2026 عن الفترة من 3 إلى 9 يناير، مسلطًا الضوء على الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، وتسجيل المخازن الجديدة، ودعم الصادرات والواردات، بهدف ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.

شهد الأسبوع الماضي تنفيذ الهيئة 79,747 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وترخيص 20 وحدة طعام متنقلة، بالإضافة إلى 1834 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل وقوات الأمن، مع تنفيذ حملات مشتركة مع مباحث التموين ووزارة التنمية المحلية.

وفي قطاع الصادرات، سجلت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 25 منشأة جديدة، وأصدرت الإدارة العامة لمراكز التعبئة 2249 إذن تصدير بما يقارب 4573 رسالة غذائية بكمية 162 ألف طن، شملت ثمارًا وخضراوات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة، توزعت على 149 دولة، تصدرت السعودية قائمة الدول المستقبلة. كما تم إصدار 1098 شهادة صحية للتصدير لتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

وعلى صعيد الواردات، تم تسجيل 1327 رسالة غذائية بإجمالي 335 ألف طن مستوردة من 122 دولة، تصدرت روسيا قائمة المصدرين، مع الإفراج عن 920 رسالة تحت التحفظ و348 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إضافة إلى فحص 392 طلب تظلم لضمان التوازن بين سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

وواصلت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية زياراتها التفتيشية، شملت مخازن القمح والمخابز، لتأكيد الالتزام بالمعايير، فيما وصل إجمالي المخازن المسجلة إلى 1529 مخزنًا، وعدد الفروع التابعة للسلاسل التجارية إلى 2198 فرعًا، بينما بلغ إجمالي المنشآت العامة المسجلة 71265 منشأة، و400 منشأة قطاع ألبان، و774 منشأة قطاع الأسماك، و810 منشآت للمواد الملامسة للغذاء.

كما كثفت الهيئة حملاتها التفتيشية على الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، حيث نفذ فرع الغربية 48 حملة على 530 منشأة، وأسفرت عن ضبط وإعدام مواد غذائية فاسدة، فيما شملت حملات البحيرة 298 منشأة، والمنوفية 175 منشأة، والأقصر وقنا 169 منشأة، وأسيوط 428 منشأة، والبحر الأحمر والغردقة 18 منشأة، وكفر الشيخ 212 منشأة، وأسوان 164 منشأة، والإسماعيلية 105 منشآت، والدقهلية 301 منشأة، وسوهاج 132 منشأة، والقليوبية 689 منشأة، والشرقية 542 منشأة، والجيزة 224 منشأة، والفيوم 125 منشأة، وشمال سيناء 235 منشأة، والوادي الجديد 67 منشأة، والشروق 63 منشأة، وبدر 312 منشأة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومجهولة المصدر، والمتغيرة في خواصها الطبيعية.

وتهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتعلق بسلامة الغذاء عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن 16528 أو التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين على الرقم 01555771100 أو البريد الإلكتروني [email protected]، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية صحة المستهلكين.

سلامة الغذاء حملات رقابية منشأة غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد.. اليوم

خضروات ارشيفيه

أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد