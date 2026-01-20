قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء تحصل على اعتماد دولي لمعمل “سفاجا” لتعزيز جودة الفحص والرقابة

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حصول معمل سفاجا التابع لها على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 الخاصة بكفاءة معامل الفحص والاختبار، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز كفاءة البنية التحتية للمعامل.

ويأتي اعتماد المعمل ضمن استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة 2023–2026، التي تهدف إلى رفع كفاءة المعامل التابعة للهيئة وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن دقة وموثوقية نتائج الفحص والاختبار، ويعزز فعالية الرقابة على الغذاء في جميع المنافذ.

ويُعد معمل سفاجا أحد المعامل التي تم إنشاؤها تنفيذًا لتكليفات رئاسية لتطوير منظومة الفحص والرقابة على الأغذية، بما يسهم في تقليل زمن إجراءات الإفراج عن الرسائل الغذائية المستوردة وتسريع تصدير المنتجات الغذائية والزراعية، مع الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وأكدت الهيئة أن الاعتماد الدولي يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، ويعزز ثقة الشركاء التجاريين محليًا ودوليًا في المنظومة المصرية للرقابة الغذائية، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خططها الاستراتيجية لاعتماد معاملها المختلفة ودعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

سلامة الغذاء معامل سفاجا المعامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الرئيس اللبناني: أولويتي الراهنة إعادة البلاد إلى مكانته العربية والإقليمية

أرشيفية

الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني

أرشيفية

الرئيس اللبناني:التزمنا باتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد