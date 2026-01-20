سلامة الغذاء تحصل على اعتماد دولي لمعمل “سفاجا” لتعزيز جودة الفحص والرقابة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حصول معمل سفاجا التابع لها على الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 الخاصة بكفاءة معامل الفحص والاختبار، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز كفاءة البنية التحتية للمعامل.

ويأتي اعتماد المعمل ضمن استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء للفترة 2023–2026، التي تهدف إلى رفع كفاءة المعامل التابعة للهيئة وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن دقة وموثوقية نتائج الفحص والاختبار، ويعزز فعالية الرقابة على الغذاء في جميع المنافذ.

ويُعد معمل سفاجا أحد المعامل التي تم إنشاؤها تنفيذًا لتكليفات رئاسية لتطوير منظومة الفحص والرقابة على الأغذية، بما يسهم في تقليل زمن إجراءات الإفراج عن الرسائل الغذائية المستوردة وتسريع تصدير المنتجات الغذائية والزراعية، مع الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وأكدت الهيئة أن الاعتماد الدولي يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، ويعزز ثقة الشركاء التجاريين محليًا ودوليًا في المنظومة المصرية للرقابة الغذائية، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خططها الاستراتيجية لاعتماد معاملها المختلفة ودعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.