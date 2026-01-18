سلامة الغذاء: 215 ألف طن صادرات و2570 منشأة مراقبة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2026، عن الفترة من 10 إلى 16 يناير، متضمنًا أبرز الأنشطة الرقابية والإجرائية للهيئة على مستوى الجمهورية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين.

الرقابة على المنشآت الغذائية

نفذت الهيئة حملات رقابية مكثفة على 2570 منشأة غذائية في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وترخيص 52 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات.

كما تم تنفيذ 664 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب حملتين مشتركتين مع مباحث التموين.



في قطاع التصنيع الغذائي، قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بـ 94 زيارة معاينة، تم تسجيل 12 منشأة، فيما نفذت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة وتسجيل 9 منشآت، وإصدار 3035 إذن تصدير لصالح 1589 شركة.

بلغ إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة 6340 رسالة بكمية 215 ألف طن، شملت نحو 710 صنفًا من المنتجات الغذائية، تصدرت فيها الموالح قائمة الفواكه بإجمالي 80 ألف طن، والبطاطا الحلوة والفاصوليا 10 آلاف طن لكل منهما ضمن الخضراوات.

الصادرات والواردات

تصدرت السعودية، روسيا، الإمارات، هولندا والسودان أبرز الدول المستوردة من 186 دولة، فيما احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول بعدد الرسائل المصدرة بـ1500 رسالة، يليه ميناء سفاجا ودمياط. وبلغت الشهادات الصحية للتصدير 2060 شهادة خلال الأسبوع لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات الدولية.

أما الرسائل الواردة إلى البلاد فبلغت 1930 رسالة بإجمالي 430 ألف طن من 888 شركة، تصدرت روسيا قائمة المصدرين، تلتها أوكرانيا، رومانيا، كندا وإندونيسيا. واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول من حيث عدد الرسائل الواردة بـ645 رسالة، تلاه القاهرة الجوي والسخنة، مع الإفراج عن 1174 رسالة تحت التحفظ و457 ضمن منظومة الإفراج السريع.

متابعة تخزين السلع الاستراتيجية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتسجيل 2 منشأة لتداول الأرز، كما شملت الرقابة 15 زيارة على المخابز بأنواعها المختلفة. وبلغ إجمالي المخازن المسجلة لدى الهيئة 1543 مخزنًا.

الرقابة على الأسواق والفروع

استمرت الحملات التفتيشية على منشآت السلاسل التجارية، حيث تم تنفيذ 35 مأمورية على 2198 فرعًا تتبع 58 سلسلة تجارية، فيما تم تسجيل 60 منتجًا من المكملات الغذائية وفحص 365 منتجًا جديدًا، واعتماد 18 شركة وإصدار 65 شهادة بيع حر و15 موافقة إعلانية.

تم تسجيل 343 منشأة من المحال العامة، وارتفع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 71602 منشأة، بينما استهدفت الرقابة على قطاع الألبان 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان. وفي المنشآت السياحية، نفذت الإدارة 109 زيارة شملت 49 فندقًا و60 مطعمًا، وتم تسجيل 10 فنادق ومطعم واحد.

الرقابة على الصناعات الغذائية والمواد الملامسة للطعام

نفذت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيشية، و81 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية، مع إصدار 19 إذن تصدير للاتحاد الأوروبي. وبلغت الحملات الرقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء 18 مأمورية شملت البلاستيك والزجاج والمطاط والخزف وأجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات التعبئة، مع تسجيل 813 منشأة.

في قطاع الأسماك، نفذت الإدارة العامة للرقابة 12 زيارة ميدانية للمزارع والمصانع والمراكب، مع تسجيل 774 منشأة متنوعة. وبلغ عدد طلبات التظلم المفحوصة 510 طلبات لضمان العدالة وسرعة الإفراج الجمركي.

الحملات التفتيشية الإقليمية

نفذ فروع الهيئة في مختلف المحافظات حملات موسعة على الأسواق المحلية، حيث شملت الغربية 35 حملة على 490 منشأة، والبحيرة 140 منشأة، والمنوفية 273 منشأة، والأقصر وقنا 152 منشأة، والقليوبية 300 منشأة، والشرقية 473 منشأة، وأسيوط 123 منشأة، وأسوان 195 منشأة، والإسماعيلية 108 منشأة، والدقهلية 318 منشأة، وسوهاج 134 منشأة، والبحر الأحمر 22 منشأة، وكفر الشيخ 209 منشأة، والجيزة 130 منشأة، والفيوم 95 منشأة، وشمال سيناء 211 منشأة، وبورسعيد 141 منشأة، والشروق 21 منشأة.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، المجهولة المصدر أو المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتوجيه تنبيهات وإجراءات تصحيحية لأصحاب المنشآت المخالفة، مع منح مهلة لتوفيق أوضاعهم والتسجيل لدى الهيئة، لضمان تداول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

شكاوى المواطنين

استقبلت الهيئة 74 شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية ووسائل أخرى، وتم التعامل مع بعضها، فيما يجري فحص باقي الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توفير خط ساخن 16528، وبريد إلكتروني وخدمة واتس آب للتواصل الفوري.