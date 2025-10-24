قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهديد جديد يواجه الزمالك.. إيقاف قيد محتمل بسبب مستحقات جروس
عبير الشرقاوي ترد على الشائعات: والدي عمره ما غضب عليا.. فيديو
العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس
علي جبر: بيراميدز بطل الدوري الحقيقي
هل يجوز تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟
أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية
الأرصاد تُطلق تحذيرا عاجلا.. شبورة مائية كثيفة تنخفض معها الرؤية على الطرق صباح اليوم
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
ثقافة أسوان تنظم حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر عامية

عقد فرع ثقافة أسوان حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر العامية "أخر بيبان الضى" للشاعر عبد العظيم الجند الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة.

أقيمت الفعالية بمكتبة الطفل والشباب بدراو، وأدارها الشاعر أبو الحسن محمد، بمشاركة الشاعر جمال العدوى، والشاعر محمد المصرى، وبحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.

في دراسته بعنوان "ما بين سطوة الفقد ومقاومة الذات"، تناول جمال عدوى قراءة مقتضبة في الديوان أشار فيها أنه الديوان الأول للشاعر وأن التجربة الإبداعية الأولي للمبدع غالبًا ماتكون لها مالها وعليها ماعليها، لذلك حرص أن تسير قراءته في الديوان علي خطين متقابلين، إحداهما إحتفائي بصد كل ماهو بسيط وجميل ومدهش ومبشر، والاخر تقويمي يلمح بمحبة ورفق وفطنة لكل ماهو مجاني وزائد ومترهل أضر التجربة في بعض النصوص ولم يضف إليها.

وأشار إلى بساطة العنوان ودلاته قائلًا إن العنوان بسيط وموارب ودال، حين تتمعنه بهدوء يحيلك إن الضى من وجهة نظر الشاعر  كان له العديد من الأبواب وجميعها اغلق ولم يتبقى منها سوي باب واحد وهو الاب الذي كان يضي له الطريق ويزيح الحزن والخوف والعتمة ويفتح له سكة النور لإبداعاته، وتجربته الذاتية ويصور بيئته وقبيلته ومفرداته المتميزة في نصوصه الإبداعية

أما محمد المصرى فقد قدم قراءة نقدية بعنوان "خصوصية اللغة الشعرية فى الديوان" وأوضح أن الشاعر استطاع أن يوظّف العامية المصرية بمرونة وجمال، محافظًا على نغمتها الأصيلة دون أن تفقد عمقها الفني، كما تم التطرّق إلى التداعي الذهني في بناء الصور الشعرية، والذي منح النصوص بعدًا تأمليًا يربط بين التجربة الذاتية والرؤية العامة للعالم.

وأضاف ناقش أيضًا البنية الفنية في الديوان، ولا سيما التوازن بين البساطة الشكلية والعمق الدلالي، مؤكدين أن هذا العمل يعكس جانبًا من تطور شعر العامية في السنوات الأخيرة، من حيث وعيه بالبناء الشعري، وحرصه على التجديد دون الانفصال عن التراث الشعبي والوجدان.

الفعالية جاءت ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ونفذت بالتعاون بين فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

