ثقافة أسوان تنظم حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر عامية

عقد فرع ثقافة أسوان حفل توقيع ومناقشة ديوان شعر العامية "أخر بيبان الضى" للشاعر عبد العظيم الجند الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة.

أقيمت الفعالية بمكتبة الطفل والشباب بدراو، وأدارها الشاعر أبو الحسن محمد، بمشاركة الشاعر جمال العدوى، والشاعر محمد المصرى، وبحضور نخبة من الأدباء والمثقفين.

في دراسته بعنوان "ما بين سطوة الفقد ومقاومة الذات"، تناول جمال عدوى قراءة مقتضبة في الديوان أشار فيها أنه الديوان الأول للشاعر وأن التجربة الإبداعية الأولي للمبدع غالبًا ماتكون لها مالها وعليها ماعليها، لذلك حرص أن تسير قراءته في الديوان علي خطين متقابلين، إحداهما إحتفائي بصد كل ماهو بسيط وجميل ومدهش ومبشر، والاخر تقويمي يلمح بمحبة ورفق وفطنة لكل ماهو مجاني وزائد ومترهل أضر التجربة في بعض النصوص ولم يضف إليها.

أنشطة ثقافية

وأشار إلى بساطة العنوان ودلاته قائلًا إن العنوان بسيط وموارب ودال، حين تتمعنه بهدوء يحيلك إن الضى من وجهة نظر الشاعر كان له العديد من الأبواب وجميعها اغلق ولم يتبقى منها سوي باب واحد وهو الاب الذي كان يضي له الطريق ويزيح الحزن والخوف والعتمة ويفتح له سكة النور لإبداعاته، وتجربته الذاتية ويصور بيئته وقبيلته ومفرداته المتميزة في نصوصه الإبداعية

أما محمد المصرى فقد قدم قراءة نقدية بعنوان "خصوصية اللغة الشعرية فى الديوان" وأوضح أن الشاعر استطاع أن يوظّف العامية المصرية بمرونة وجمال، محافظًا على نغمتها الأصيلة دون أن تفقد عمقها الفني، كما تم التطرّق إلى التداعي الذهني في بناء الصور الشعرية، والذي منح النصوص بعدًا تأمليًا يربط بين التجربة الذاتية والرؤية العامة للعالم.

وأضاف ناقش أيضًا البنية الفنية في الديوان، ولا سيما التوازن بين البساطة الشكلية والعمق الدلالي، مؤكدين أن هذا العمل يعكس جانبًا من تطور شعر العامية في السنوات الأخيرة، من حيث وعيه بالبناء الشعري، وحرصه على التجديد دون الانفصال عن التراث الشعبي والوجدان.

الفعالية جاءت ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ونفذت بالتعاون بين فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.