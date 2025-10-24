جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي، أن مصر نجحت بالتنسيق مع قطر في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب على قطاع غزة.



وأوضح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية، ونجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.



وأشار إلى أن قطاع غزة تعرض على مدار عامين لعمليات قتل مستمرة ومجازر يومية خلفت آلاف الشهداء والمفقودين، مشيدا بالجهود المصرية الكبيرة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب على القطاع.