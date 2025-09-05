وزير الإسكان: 275 ألف م3/يوم حجم الطاقة التصميمية لمحطات تحلية مياه البحر بمطروح

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن طاقات محطات تحلية مياه البحر التي تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظة مطروح بلغت 205 آلاف م3/يوم، بجانب محطتين جارٍ تنفيذهما بطاقة إنتاجية 70 ألف م3/يوم، وبذلك ستصبح الطاقة الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر بالمحافظة 275 ألف م3/يوم، وذلك في إطار تلبية احتياجات مياه الشرب بالمحافظة.

منظومة مياه الشرب

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، سير عمل منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود وزارة الإسكان في توفير البنية الأساسية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في تحلية مياه البحر، ولا سيما بالمدن والمناطق الساحلية.

وأوضح وزير الإسكان أن محطات تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح تشمل محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4)، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة السلوم.