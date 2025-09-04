قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رابط تحميل كراسة شروط أراضي الإسكان في 18 مدينة جديدة.. الشروط والأماكن

كراسة شروط أراضي الإسكان في ١٨ مدينة جديدة
كراسة شروط أراضي الإسكان في ١٨ مدينة جديدة
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن حجز أراضي الإسكان في 18 مدينة جديدة والتي تم أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخراً من خلال الطرح السادس في برنامج مسكن. 

موعد حجز أراضي الإسكان 

 حددت وزارة الإسكان موعد الحجز الإلكتروني لأراضي مسكن وسيبدأ يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 13 نوفمبر 2025 . 

رابط حجز أراضي الإسكان

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز أراضي الإسكان الدخول  موقع "مسكن" الرسمي على الرابط التالي: https://reserve.newcities.gov.eg/ 

وتتيح هذه الخطوة للمواطنين حجز الأراضي إلكترونيًا دون الحاجة إلى التكدس أو الإجراءات الورقية المطولة.

حجز أراضي الإسكان 

تحميل كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط PDF

ويمكن للراغبين تحميل كراسة شروط أراضي الإسكان المتوسط pdf بشكل سهل وسريع من خلال هذا الرابط المخصص لحجز أراضي مسكن  

https://reserve.newcities.gov.eg/ 

ومن خلال هذا الرابط ، يمكنك تحميل الكراسة مباشرة عبر أيقونة التحميل، ليتمكن المواطنون من معرفة كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالحجز والسداد قبل بدء الإجراءات الرسمية.

أماكن طرح أراضي الإسكان المتوسط في مصر

6 أكتوبر
العبور
العاشر من رمضان
أخميم الجديدة
الصالحية الجديدة
الفشن الجديدة
الفيوم الجديدة
المنيا الجديدة
بدر
طيبة الجديدة
قنا الجديدة
ناصر الجديدة (غرب أسيوط)
أسوان الجديدة
أسيوط الجديدة
السادات
برج العرب الجديدة
حدائق أكتوبر
سوهاج الجديدة

حجز أراضي الإسكان 

شروط حجز أراضي الإسكان في ١٨ مدينة

 

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وليس شخص معنويا (شركة او مؤسسة).

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ التقديم للحجز

3- لا يحق للأسرة (الزوج - الزوجة ( التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

4- في حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوي قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته الزوج - الزوجة ) بمحور الاراضي المتميزة - المتوسطة ضمن برنامج "مسكن"

6- يحق التقدم للحجز لذوي الهمم او ذويهم بولاية.

7- يتم رفع المستندات الاتية ( صورة الرقم القومى للزوج - الزوجة ، شهادات ميلاد الاولاد القصر ( على الموقع الالكترونى المخصص للحجز.

8- في حالة تقدم أكثر من عميل على قطع الأراضي المطروحة بالمدينة تكون الأولوية لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض .

9- وفي حالة زيادة عدد القطع المطروحة عن عدد العملاء المتقدمين بأعلى نسبة سداد يتم إجراء القرعة على العملاء المتقدمين بنسبة سداد التالية لأعلى نسبة استكمال.

10- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله قطعة الارض وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط ، الا بموافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

11- كما يتعهد المتقدم للحجز بالالتزام التام باستكمال نسبة السداد من اجمالى قيمة الأرض التي تخصص له ، بنسبة الاستكمال التي أبدى رغبته السداد بها والمدونة بمعرفته باستمارة الحجز وصادف ذلك قبول الهيئة السداد بهذه النسبة ، ولا يحق لى تغيير تلك النسبة حتى تمام سداد قيمة الأرض، وفقا للمواعيد الموضحة بإخطار التخصيص.

حجز أراضي الإسكان تحميل كراسة شروط أراضي الإسكان برنامج مسكن الطرح السادس موعد حجز أراضي الإسكان شروط حجز أراضي الإسكان

