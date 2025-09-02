كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة وسعر المتر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز وسعر المتر، خاصة بعد ما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي السكنية ضمن المبادرة الحكومية "مسكن"، وذلك بواقع 2333 قطعة أرض سكنية موزعة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزا. 

ويبدأ الحجز اعتبارا من يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 13 نوفمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي "مسكن" على الرابط (https://reserve.newcities.gov.eg).

ويأتي هذا الطرح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير أراض سكنية متنوعة بالمدن الجديدة، بما يلبي الطلب المتزايد من المواطنين، ويسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية، إلى جانب تمكين الأسر المصرية من بناء مساكنها الخاصة وفق اشتراطات محددة تراعي البعد العمراني والاجتماعي.

وفيما يتعلق بتوزيع قطع الأراضي، أوضحت الوزارة أن الطرح يتضمن 1331 قطعة أرض للإسكان المتوسط موزعة على 8 مدن جديدة، و828 قطعة للإسكان المميز بـ9 مدن جديدة، إضافة إلى 174 قطعة أرض للإسكان الأكثر تميزا في 3 مدن جديدة. 

كما خصصت الوزارة 112 قطعة أرض سكنية ضمن هذا الطرح لذوي الهمم، في إطار حرص الدولة على توفير فرص متكافئة لكافة فئات المجتمع.

سعر المتر بأراضى الإسكان المتميز

مدينة المنيا الجديدة: سعر المتر يصل لـ4010 جنيها
مدينة بدر: سعر المتر يصل لـ5817 جنيها
مدينة طيبه الجديدة: سعر المتر يصل لـ2820 جنيها
مدينة ناصر الجديدة: سعر المتر يصل لـ4491 جنيها
مدينة أخميم الجديدة: سعر المتر يصل لـ2495 جنيها
مدينة أخميم الجديدة مجاوره ٥: سعر المتر يصل لـ2136.9 جنيها
مدينة الصالحية الجديدة: سعر المتر يصل لـ5424 جنيها
مدينة الفشن الجديدة: سعر المتر يصل لـ2167 جنيها
مدينة الفيوم الجديدة: سعر المتر يصل لـ 3619 جنيها

ويأتي الطرح السادس "مسكن" ليعزز توجهات الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، مع توفير خيارات متعددة تتناسب مع القدرات المالية والشرائح الاجتماعية المتنوعة، بما يحقق رؤية مصر في التنمية العمرانية المستدامة حتى عام 2030.

الاشتراطات العامة والفنية لحجز اراضي الاسكان

الاشتراطات العامة والفنية، إضافة إلى الشروط المنظمة لحجز الأراضي المطروحة ضمن الطرح السادس "مسكن"، والذي يشمل 2333 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزا.


أكدت الوزارة أن تحديد عدد الوحدات المسموح بها بكل قطعة أرض يتم من خلال جهاز المدينة المختص وفقا للطاقة الاستيعابية للمرافق وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسة رقم 164 لسنة 2022. 

كما شددت على ضرورة الالتزام بتحقيق الردود المقررة أولا دون التقيد بالنسبة البنائية، مع عدم تجاوز النسبة المسموح بها حتى في حالة وجود فائض بعد تطبيق الردود.

وشملت الضوابط استغلال دور البدروم في الأنشطة المصرح بها فقط، والتزام المخصص له الأرض بسداد فروق التميز حال استحقاقها، إضافة إلى أن قطع الأراضي جاهزة للتسليم ما لم يذكر خلاف ذلك. 

كما تم التنويه إلى عدم تجاوز الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة.

شروط الحجز اراضي الاسكان


حددت الوزارة عدة شروط للتقديم، أبرزها:

يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصا طبيعيا لا اعتباريا، وألا يقل عمره عن 21 عاما وقت التقديم.
لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج أو الزوجة) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم استبعاد الطلبات.
يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو لأسرته بمحاور الأراضي المميزة أو المتوسطة ضمن برنامج "مسكن".
يحق لذوي الهمم أو أولياؤهم التقدم للحجز.

 رفع المستندات اللازمة على الموقع الإلكتروني، وتشمل صور الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء القصر. 

ويتم تحديد الأولوية بين المتقدمين وفقا لأعلى نسب السداد من قيمة الأرض، وفي حالة تساوي النسب تجرى قرعة علنية.

الإعلان وكراسة الطرح جزء لا يتجزأ من عقد البيع، وأن الأراضي مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يجوز تغيير النشاط إلا بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية، مع فسخ العقد فورا حال المخالفة. 

كما يلتزم المتقدم بالمعاينة المسبقة للأرض وقبولها بحالتها الراهنة، وسداد باقي القيمة وفقا للنسبة التي اختارها في استمارة الحجز.

وجميع القوانين ذات الصلة، منها قانون إنشاء المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979، وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، والقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى اللائحة العقارية وتعديلاتها، مكملة ومتممة لهذه الشروط.

