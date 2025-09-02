وزير الإٍسكان: تسليم أول مدرسة تجريبي ودفع العمل بالمشروعات السكنية بأكتوبر الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم أول مدرسة للتعليم التجريبي مقامة على مساحة ١٥٠٠٠ م² بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك تمهيداً لتشغيلها واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل، بجانب دفع العمل بمشروعي "ديارنا" للإسكان المتوسط، ووحدات الإسكان الأخضر بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مشدداً على مواصلة دفع العمل بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لخدمة المنتقلين للسكن بالمدن الجديدة، وتنفيذ المشروعات وفقاً للمواصفات القياسية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم التسليم بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وجهات الإشراف على المشروع، إلى جانب ممثلي لجنة الاستلام من هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندس تامر الطويل، حيث أشادت اللجنة بجودة التنفيذ ودقة التشطيبات وجاهزية المبنى للتشغيل وفقاً لأعلى المعايير الفنية والمعمارية.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ وتسليم عدد من المدارس والوحدات الصحية والحضانات، بما يواكب خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة وتوفير خدمات تعليمية متكاملة لسكان مدينة أكتوبر الجديدة، في إطار تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم تكثيف معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية استجابةً لمطالب السكان وحاجتهم الملحّة لدخول المدرسة الخدمة مع بدء العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن المدرسة بطاقة استيعابية تبلغ ٤٢ فصلاً، منها ٦ فصول لرياض الأطفال، وذلك بالمنطقة (أ) غرب المطار.

وفي الإطار نفسه أكد المهندس محمد عبدالمقصود، دفع العمل في تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط، مؤكدا أن المشروع يتميز بجاهزية اكتمال المرافق والخدمات، حيث تقع العمارات بمنطقة مشروع “سكن مصر الواحة” بجنوب طريق الواحات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ ٥٩٩ عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار قطاع ج.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، برفقة أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان: المهندس مصطفى عبداللطيف والمهندس مصطفى بكير، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تنفيذ الهيكل الخرساني ومراجعة التصميمات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، ومتابعة ألوان وتشكيلات الواجهات، والتشديد على الالتزام بكافة المواصفات الفنية والهندسية للمشروعين.

وأشار نائب رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الجهاز لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في توفير وحدات سكنية عصرية، متكاملة الخدمات، تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.