أخبار البلد

اشتري دلوقتي.. اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد غالي

يبحث المواطنون عن سعر الذهب اليوم في مصر والذي لاقي اهتمام المستثمرين و الراغبين في حفظ اموالهم بشراء سعر الذهب، وذلك نظرا لاعتباره الملاذ الآمن.

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

و يواصل المعدن الأصفر على مكانته في ادخار واستثمار مستقرة، مما يجعله محل متابعة واهتمام الكثير من محبي شراء الذهب.

متوسط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء ٢ سبتمبر 2025 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    5411 جنيه    5389 جنيه
عيار 22    4960 جنيه    4940 جنيه
عيار 21    4735 جنيه    4715 جنيه
عيار 18    4059 جنيه    4041 جنيه
عيار 14    3157 جنيه    3143 جنيه
عيار 12    2706 جنيه    2694 جنيه
الاونصة    168314 جنيه    167603 جنيه
الجنيه الذهب    37880 جنيه    37720 جنيه
الأونصة بالدولار    3483.11 دولار
 

سعر الذهب

أسعار الذهب  الاثنين 1 سبتمبر 2025 في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 5400 جنيه للبيع و5371 جنيها للشراء.
عيار 22: 4950 جنيها للبيع و4924 جنيها للشراء.
عيار 21: 4725 جنيها للبيع و4700 جنيه للشراء.
عيار 18: 4050 جنيها للبيع و4029 جنيها للشراء.
عيار 14: 3150 جنيها للبيع و3133 جنيها للشراء.
عيار 12: 2700 جنيه للبيع و2686 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب: 37800 جنيه للبيع و37600 جنيه للشراء.
الأونصة: 167959 جنيها للبيع و167070 جنيها للشراء.
الأونصة بالدولار: 3475.75 دولار.

أسعار الذهب أمس الأحد 31 أغسطس 2025

عيار 24: 5360 جنيها للبيع و5337 جنيها للشراء.
عيار 22: 4913 جنيها للبيع و4892 جنيها للشراء.
عيار 21: 4690 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء.
عيار 18: 4020 جنيها للبيع و4003 جنيهات للشراء.
عيار 14: 3127 جنيها للبيع و3113 جنيها للشراء.
عيار 12: 2680 جنيها للبيع و2669 جنيها للشراء.
الجنيه الذهب: 37520 جنيها للبيع و37360 جنيها للشراء.
الأونصة: 166715 جنيها للبيع و166004 جنيها للشراء.
الأونصة بالدولار: 3447.95 دولار.


العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلي، وتحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق.
 

ارتفاع الذهب.. شعبة الذهب والمجوهرات تعلق 

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب والتأثر المباشر بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر، حيث أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات أن الارتفاعات التي سجلها الذهب عالميا انعكست بشكل واضح على السوق المحلية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما ساهم في ثبات نسبي للأسعار داخل محلات الصاغة.

وأكدت الشعبة في بيان رسمي أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 2٪ لم ينعكس بعد على حركة سوق الذهب، موضحة أن هذا القرار يعبر في جوهره عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخم داخل الاقتصاد المحلي، ما قد يفتح المجال أمام تغيرات مستقبلية في توجهات المدخرين والمستثمرين.

وأشارت الشعبة إلى أن الذهب لا يزال محتفظا بمكانته كأداة ادخارية واستثمارية آمنة، حيث يظل الخيار الأول لدى شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن وسيلة لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق، إلا أن حالة التشبع الشرائي التي يشهدها السوق العالمي عند مستويات قياسية تاريخية دفعت عددا من المستثمرين مؤخرا إلى الاتجاه نحو جني الأرباح، في محاولة للاستفادة من الفارق السعري قبل أي موجة تصحيح محتملة.

وفي هذا السياق، أوضحت الشعبة أن المتغيرات العالمية، وعلى رأسها قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة وحركة الدولار عالميا، تظل المحرك الأساسي لاتجاهات أسعار الذهب، فيما يتابع المستثمرون المحليون والعالميون عن كثب أي تطورات اقتصادية قد تؤثر على سوق المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

