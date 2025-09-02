يشهد سعر الذهب في مصر حالة من الاهتمام الواسع من جانب المواطنين والمستثمرين، نظرا لاعتباره الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأداة ادخار واستثمار مستقرة، مما يجعله محل متابعة دقيقة يومية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 5400 جنيه للبيع و5371 جنيها للشراء.

عيار 22: 4950 جنيها للبيع و4924 جنيها للشراء.

عيار 21: 4725 جنيها للبيع و4700 جنيه للشراء.

عيار 18: 4050 جنيها للبيع و4029 جنيها للشراء.

عيار 14: 3150 جنيها للبيع و3133 جنيها للشراء.

عيار 12: 2700 جنيه للبيع و2686 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 37800 جنيه للبيع و37600 جنيه للشراء.

الأونصة: 167959 جنيها للبيع و167070 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: 3475.75 دولار.

أسعار الذهب أمس الأحد 31 أغسطس 2025

عيار 24: 5360 جنيها للبيع و5337 جنيها للشراء.

عيار 22: 4913 جنيها للبيع و4892 جنيها للشراء.

عيار 21: 4690 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء.

عيار 18: 4020 جنيها للبيع و4003 جنيهات للشراء.

عيار 14: 3127 جنيها للبيع و3113 جنيها للشراء.

عيار 12: 2680 جنيها للبيع و2669 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 37520 جنيها للبيع و37360 جنيها للشراء.

الأونصة: 166715 جنيها للبيع و166004 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: 3447.95 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية، حيث يفضله المواطنون لاعتدال سعره وارتفاع جودته مقارنة بباقي العيارات، مما يجعله الخيار الأول للمقبلين على الزواج لشراء الشبكة، إلى جانب اعتماده من قبل عدد كبير من المدخرين كوسيلة آمنة للتحوط من التضخم وتذبذب العملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالصاغة 37520 جنيها للبيع دون حساب الضريبة والمصنعية



العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق.

معدلات العرض والطلب داخل السوق المحلي.

وبسبب هذه العوامل، يحرص التجار والمستثمرون على متابعة حركة الأسعار بشكل مستمر لاختيار التوقيت الأنسب لعمليات البيع والشراء، خصوصا مع الارتفاعات الأخيرة التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة عالميا.

شعبة الذهب والمجوهرات تعلق علي ارتفاع الذهب

وتشهد أسعار الذهب في مصر تفاعلا ملحوظا مع المتغيرات العالمية، حيث أكدت شعبة الذهب والمجوهرات أن الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر عالميا انعكست على السوق المحلية في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت الشعبة، في بيان رسمي، أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 2٪ لم يظهر له أثر مباشر حتى الآن على حركة أسواق الذهب، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس في جوهره تراجعا في معدلات التضخم داخل الاقتصاد المصري.

وأضافت أن ذلك قد يؤثر مستقبلا على توجه المودعين نحو البحث عن أوعية ادخارية واستثمارية تحقق عوائد أعلى.

وأكدت الشعبة أن الذهب لا يزال مرشحا بقوة للحفاظ على مكانته كملاذ آمن، غير أن استقرار السعر العالمي عند مستويات قياسية تاريخية مصحوبة بحالة من التشبع الشرائي دفعت بعض المستثمرين إلى جني الأرباح خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب عالميا اليوم

وعلى المستوى العالمي، أغلق الذهب تعاملات الأسبوع الماضي فوق مستوى المقاومة 3430 دولارا للأونصة، وهو ما يعزز فرص اختبار المستوى النفسي الهام عند 3500 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك وسط استمرار الضغوط الواقعة على الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تنامي التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يمنح المعدن النفيس دفعة إضافية لمواصلة الصعود.