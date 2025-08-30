قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب مساء اليوم 30-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أشهر جرام ذهب في مصر ارتفاعا مع اقتراب اغلاق تعاملات اليوم السبت الموافق 30-8-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أشهر عيار ذهب اليوم

وجاء سعر  أشهر جرام ذهب مرتفعا بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد علي مدار اليوم مدفوعا بحسم سعر الفائدة في البنوك منذ الخميس الماضي.

تحركات الذهب

وتنفس الذهب الصعداء بعد حسم سعر الفائدة في البنوك ليصعد خلال يومين بمقدار 40 جنيه علي الأقل في المتوسط.

آخر تحديث لسعر عيار 21اليوم

وجاء آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4665 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء

الذهب

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وشهد سعر جرام الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد، استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت معظم الأعيرة الذهبية ثباتا في محلات الصاغة دون تغيير يذكر في سعر الجرام.

تداولات الذهب

مع اغلاق تعاملات امس السبت، صعد سعر الذهب بقيمة بلغت 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة لتشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب صعودا قيمته 120 جنيه علي الاقل في تعاملات الأسبوع الماضي.

تحركات الذهب اليوم

وعلي مدار الأسبوع الماضي وحتي اليوم ارتفع معدل زيادة جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بقيمة كسرت حاجز 120 جنيه على الأقل.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو  5331 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4665 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3988 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء 

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3110 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 37.32 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3447 دولار للبيع و 3448 دولار للشراء

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.

سعر الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس ، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات  الجمعة الماضية بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650  جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا. 

دوافع الصعود

أرجع إمبابي المكاسب الأخيرة إلى تزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بجانب توقعات الفيدرالي بخفض الفائدة. 

وأضاف أن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي زادت من إقبال المستثمرين على الذهب، معتبرًا أن أي تراجعات قصيرة الأجل تمثل فرصًا للشراء.

باول يلمح لتغيير المسار

في خطابه بمنتدى جاكسون هول، الجمعة الماضية، أكد جيروم باول رئيس الفيدرالي، أن "اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يستدعي تعديلًا في السياسة النقدية"، مُظهرًا تركيزًا أكبر على تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل، بدلًا من التشديد للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.

وبيّنت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)- المقياس المفضل للفيدرالي- ارتفع بنسبة 2.9% في يوليو على أساس سنوي، بينما نما الإنفاق الشخصي 0.5%، متجاوزًا التوقعات.

وعززت هذه الأرقام، قناعة الأسواق، بأن خفض الفائدة، الشهر المقبل، شبه محسوم.

ترقب بيانات الوظائف

بحسب بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، الجمعة المقبلة، سيشكل نقطة فاصلة لأسعار الذهب.

وأوضح أن ضعف التوظيف سيزيد احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر. وتتوقع كوميريكا إضافة 45 ألف وظيفة فقط، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%.

السياسة والذهب

لا تزال السياسة تلعب دورًا بارزًا؛ إذ يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، ساعيًا لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، وعلى الرغم من الطعن القانوني المرفوع ضد هذه الخطوة، فإن محللين يرون أن استقلالية البنك المركزي قد تضررت بالفعل.

وفي الوقت ذاته، تواصل التوترات الجيوسياسية الضغط على الأسواق، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، وتصاعد الهجمات الروسية على كييف، وهو ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن. 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب في الصاغة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب مساء اليوم 30-8-2025

خلال القمة

ربط الجهات البحثية بمؤسسات الأعمال.. هيئة الاستثمار تمنح حوافز لتوطين التقنية والابتكار

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة معالجة صرف صحي زفتى.. صور

بالصور

9 علامات على اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد سن الأربعين

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

طريقة عمل كب كيك فانيليا

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب

أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد