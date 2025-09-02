إشادة برلمانية لتكامل الجهود بين "قناة السويس" و"الإسكان" لإنشاء محطات تحلية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون العربية، بالتعاون الوثيق بين هيئة قناة السويس ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بمدن القناة (السويس – الإسماعيلية – بورسعيد)، واصفًا هذه الخطوة بأنها استراتيجية ومحورية لتعزيز الأمن المائي ودعم التنمية المستدامة.

تعزيز مصادر المياه البديلة وتقليل الاعتماد على نهر النيل

وأكد "أباظة" أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز مصادر المياه البديلة وتقليل الاعتماد على نهر النيل، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مدن القناة وسيناء.

وأشار إلى أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في مشروعات تحلية المياه، بفضل التكامل بين مؤسساتها الوطنية، مثمنًا ما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال لقائه الأخير مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بشأن دور الهيئة في دعم المشروعات الخدمية، وامتلاكها خبرات راسخة في مجال تنقية المياه باستخدام أحدث التكنولوجيا.

كما عبّر "أباظة" عن تأييده لتوجه وزارة الإسكان نحو التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمناطق الساحلية، ومن بينها مدن القناة والساحل الشمالي الغربي، عبر شراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وخفض تكاليف الإنتاج.

جاء ذلك في ضوء الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بحضور عدد من قيادات الهيئة والوزارة، وممثلي الجهات المعنية بمشروعات المياه، لمناقشة الخطط المقترحة ومحاور التعاون المشترك في هذا الملف الحيوي.