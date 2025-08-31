قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو
توك شو

كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.. أهم التصريحات

لبنان
لبنان
علي مكي

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى خطابًا مهمًا هو الأول له منذ 27 نوفمبر الماضي، تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني حيّز التنفيذ.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بري انتقد الورقة التي حملها المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، معتبرًا أنها تتجاوز مبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة"، وتعد بديلاً غير معلن لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن لبنان التزم بالكامل بما جاء في الورقة الأمريكية، بينما لم تُقدم إسرائيل على تنفيذ أي من بنود الاتفاق، بشهادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأشار إلى أن بري أضاف أن الاحتلال الإسرائيلي توسّع في انتهاكاته جنوب لبنان، حيث انتقل من التمركز في خمس نقاط إلى ثماني نقاط، بالإضافة إلى احتلال عدد من البلدات، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 بلدة لبنانية بات سكانها غير قادرين على العودة إليها بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ولفت إلى أن بري تطرق في كلمته إلى خطاب الكراهية المنتشر في لبنان، محذرًا من خطورته على السلم الأهلي، وواصفًا إياه بأنه "أخطر على لبنان من سلاح المقاومة"، كما أكد أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) منفتح على حوار وطني جاد وهادئ بشأن سلاح المقاومة، بشرط أن يتم هذا الحوار تحت سقف خطاب القسم الرئاسي، والبيان الوزاري، والدستور اللبناني، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

بيروت لبنان مجلس النواب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

محمد منير

محمد منير يصدر الأغنية الدعائية لفيلم "ضي"

جود لو

مجسداً بوتين.. جود لو يحضر عرض فيلمه The Wizard Of The Kremlin في مهرجان فينيسيا

نيكول سابا

الشغل والارتباطات.. نيكول سابا تكشف سر عدم إنجابها للمرة الثانية

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

