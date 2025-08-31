كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.. أهم التصريحات

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى خطابًا مهمًا هو الأول له منذ 27 نوفمبر الماضي، تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني حيّز التنفيذ.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بري انتقد الورقة التي حملها المبعوث الأمريكي آموس هوكستين، معتبرًا أنها تتجاوز مبدأ "حصرية السلاح بيد الدولة"، وتعد بديلاً غير معلن لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن لبنان التزم بالكامل بما جاء في الورقة الأمريكية، بينما لم تُقدم إسرائيل على تنفيذ أي من بنود الاتفاق، بشهادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأشار إلى أن بري أضاف أن الاحتلال الإسرائيلي توسّع في انتهاكاته جنوب لبنان، حيث انتقل من التمركز في خمس نقاط إلى ثماني نقاط، بالإضافة إلى احتلال عدد من البلدات، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 بلدة لبنانية بات سكانها غير قادرين على العودة إليها بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ولفت إلى أن بري تطرق في كلمته إلى خطاب الكراهية المنتشر في لبنان، محذرًا من خطورته على السلم الأهلي، وواصفًا إياه بأنه "أخطر على لبنان من سلاح المقاومة"، كما أكد أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) منفتح على حوار وطني جاد وهادئ بشأن سلاح المقاومة، بشرط أن يتم هذا الحوار تحت سقف خطاب القسم الرئاسي، والبيان الوزاري، والدستور اللبناني، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.