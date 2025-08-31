كيفية التقديم في وظائف لبنان براتب 500 دولار شهريا

يبحث عدد كبير من الراغبين في الحصول علي فرصة عمل بالخارج، عن الوظائف التي تعلنها وزارة العمل للمواطنين، من خلال موقعها الرسمي او حسباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظائف للمصريين بالخارج براتب 500 دولار

وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب داخل وخارج البلاد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تضمنت الإعلانات الأخيرة فرصا مميزة بمرتبات مجزية ومزايا متعددة.

وظائف

وظائف في مطاحن لبنان الحديثة

أوضحت الوزارة توافر فرص عمل للشباب في مطاحن لبنان الحديثة بعقود عمل لمدة عام قابلة للتجديد، وبراتب شهري يصل إلى 500 دولار أمريكي، مع توفير سكن مجهز ومكيف مزود بالكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى بوليصة تأمين شامل وتذاكر سفر ذهابا وإيابا.

تخصصات الوظائف المتاحه في لبنان

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي:

طحان ماهر: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ومراقبة آلات الطحن وضبط الجودة وفحص المعدات وصيانتها.

ميكانيكي مطحنة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في صيانة المعدات الميكانيكية وتشخيص الأعطال وتنفيذ الإصلاحات، مع القدرة على قراءة الكتيبات الفنية والمخططات.

شروط وظيفه الطحان بلبنان

وحددت الوزارة عددا من الشروط العامة للتقديم، منها أن يكون السن بين 30 و45 عاما، مع التمتع بلياقة بدنية جيدة ومهارة يدوية عالية، إضافة إلى القدرة على العمل ضمن فريق، والالتزام بمعايير وإجراءات السلامة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index

وظائف متاحه بالنشرة القومية للتشغيل لوزارة العمل

وأعلنت وزارة العمل عن إصدار النشرة القومية للتشغيل لشهر أغسطس 2025، والتي تضمنت عددا كبيرا من الوظائف الخالية في تخصصات متنوعة، ما بين إدارية وفنية وهندسية، مثل:

أخصائي تسويق

موارد بشرية

مهندسو كهرباء وميكانيكا

محاسبون

مراقبو جودة

سائقون

عمال إنتاج

أفراد أمن

فنيون ومشرفو مواقع

وظائف فندقة ومطاعم

كما خصصت النشرة عددا من الوظائف لذوي الهمم، التزاما بالنسبة القانونية لتشغيلهم بواقع 5% من إجمالي العمالة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح طوال شهر أغسطس 2025، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، فضلا عن التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

وظائف متاحه كل 15 يوم من وزارة العمل

وجدد وزير العمل محمد جبران دعوته لشباب مصر إلى التوجه للقطاع الخاص والاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي توفرها الدولة، مؤكدا أن الوزارة تلتزم بإصدار نشرات توظيف دورية كل 15 يوما، لضمان استمرارية توفير الفرص المناسبة.

كما وجه الوزير مديريات العمل بمتابعة تنفيذ الوظائف المعلنة وإعداد تقارير دورية عن نسب التشغيل، مشددا على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور ومصداقية الإعلانات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لدعم الشباب وفتح آفاق جديدة للعمل في مجالات مختلفة، خاصة قطاعات الخدمات الطبية، التوصيل، وخدمة العملاء، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية.