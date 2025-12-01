إسلام صادق يعزي رضا عبد العال في وفاة شقيقته

قدم الإعلامي إسلام صادق، تعازيه لرضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، في وفاة شقيقته.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "أتوجه بخالص العزاء للنجم الكبير الكابتن رضا عبد العال في وفاة شقيقته الكبرى .. اللهم أغفر لها وأرحمها وأجعل مثواها الجنة وألهم أهلها الصبر والسلوان!".

وكان قد أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بلاعب النادي الأهلي أشرف بن شرقي أمام الجيش الملكي المغربي في منافسات دوري أبطال افريقيا.

وقال رضا عبد العال عبر صفحته على موقع الفيديوهات يوتيوب: “أشرف بن شرقي هو ده المثال للاعب اللي يتدفع فيه فلوس بجد، سيبك من السن وكل الكلام ده، كان بيلاعب الجيش الملكي لوحده ومعاه مصطفى شوبير”.

وتابع: “بن شرقي عمل كل حاجة في الكورة، من ترقيص واستلام وبيلعب الفرقة كورة وتغيير اتجاهات، تريزيجيه معملش غير الجون”.