قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة على عدة مناطق بمدينة خان يونس
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كان بيلاعب الجيش الملكي لوحده.. رضا عبد العال يشيد بنجم الأهلي

رضا عبد العال
رضا عبد العال
سارة عبد الله

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بلاعب النادي الأهلي أشرف بن شرقي أمام الجيش الملكي المغربي في منافسات دوري أبطال افريقيا.

وقال رضا عبد العال عبر صفحته على موقع الفيديوهات يوتيوب: “أشرف بن شرقي هو ده المثال للاعب اللي يتدفع فيه فلوس بجد، سيبك من السن وكل الكلام ده، كان بيلاعب الجيش الملكي لوحده ومعاه مصطفى شوبير”.

وتابع: “بن شرقي عمل كل حاجة في الكورة، من ترقيص واستلام وبيلعب الفرقه كورة وتغيير اتجاهات، تريزيجيه معملش غير الجون”.

وخرج النادي الأهلي بتعادل مثير أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وبعد انتهاء مهمة إفريقيا في الرباط، يبدأ الأهلي الاستعداد للعودة إلى المنافسات المحلية، حيث يستعد لخوض مباراة جديدة في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي فريق المصرية للاتصالات يوم الخميس 4 ديسمبر، في إطار منافسات دور الـ32 للبطولة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في استغلال المواجهة المقبلة لمنح بعض اللاعبين راحة واستعادة توازن الفريق قبل استكمال مشواره الإفريقي، خاصة أن جدول المباريات خلال الفترة المقبلة سيشهد ضغطًا كبيرًا بين الدوري وأبطال إفريقيا وكأس مصر.

الأهلي رضا عبد العال دوري أبطال افريقيا الجيش الملكي المغربي أشرف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

الخبز

القليوبية.. ضبط 12 مخالفة تموينية في يوم واحد

وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: تعزيز التعاون بين شركات القابضة للأدوية والجزائر

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد