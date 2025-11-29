قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز الزامبي اليوم فى دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يحل فريق بيراميدز، حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضيفًا ثقيلًا على نظيره باور ديناموز الزامبي في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

 ويسعى الفريق المصري إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما بدأ مشواره بانطلاقة قوية أمام ريفرز يونايتد النيجيري.

دعم دبلوماسي قبل المواجهة المرتقبة

وفي إطار الدعم المعنوي المقدم للبعثة، حرصت السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر في زامبيا، على التواصل مع الفريق قبل اللقاء. وأجرت السفيرة مكالمة فيديو مع هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بحضور اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة.

وخلال حديثها، أعربت عن بالغ سعادتها بتواجد بطل أفريقيا في زامبيا، مؤكدة أن الأداء المتميز والإنجازات التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة تمثل مصدر فخر للسفارة والجالية المصرية.

كما شددت السفيرة على أن السفارة المصرية تساند بيراميدز في مهمته القارية، باعتباره ممثلًا لمصر في واحدة من أهم البطولات داخل القارة السمراء، داعية اللاعبين إلى تقديم أداء يليق بحامل اللقب ومتصدر المجموعة.

طموحات بيراميدز لتعزيز الصدارة

كان بيراميدز قد افتتح مشواره في دور المجموعات بانتصار قوي على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، بثلاثية نظيفة وضعته في قمة ترتيب المجموعة الأولى.

ويدخل الفريق لقاء باور ديناموز بطموح تسجيل الفوز الثاني على التوالي خارج الديار، ما يمنحه أفضلية كبيرة في صراع التأهل المبكر عن المجموعة.

الجهاز الفني لبيراميدز يدرك أهمية مواجهة اليوم، خاصة أنها تقام على أرض خصم يتميز بالسرعة والقوة البدنية، كما أن الفوز سيمنح الفريق مزيدًا من الثقة قبل استكمال مشواره في البطولة التي يحمل لقبها


 

