بعثة المصري تشكر بعثة بيراميدز على مساندة النسور في زامبيا

وجه الدكتور محمد موسى رئيس بعثة المصري لزامبيا شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لمسئولي بعثة نادي بيراميدز بزامبيا وعلى رأسهم هاني سعيد المدير الرياضي للنادي والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش وذلك بعد حرصهم على حضور فريق بيراميدز بالكامل لمؤازرة فريق المصري في مباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي التي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين،

وأكد الدكتور محمد موسى تقدير إدارة المصري لهذه الخطوة على التي تؤكد على عمق العلاقة بين الناديين اللذين يمثلان مصر في المعترك الأفريقي.