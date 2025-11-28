أوزجي ياغيز توضح شائعات ارتباطها بهاليت ساري

نشرت النجمة التركية أوزجي ياغيز أول تعليق رسمي لها على شائعات ارتباطها بالممثل التركي هاليت أوزغور ساري، زميلها في بطولة المسلسل الجديد "عيناك كالبحر الأسود"، وذلك بعد انتشار الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقامت أوزجي بنشر صورة من كواليس المسلسل تجمعها بهاليت، أرفقتها بتعليق قصير قالت فيه: "موقفنا واضح ومرفق"، في إشارة واضحة إلى نفي أي علاقة عاطفية بينهما، مؤكدة أن ما يجمعهما هو زمالة عمل فقط.

ولفتت النجمة الانتباه إلى العبارة المكتوبة على الكوب الذي كانت تمسكه في الصورة، وهي "Vidi vidi etma"، والتي تُترجم إلى "لا تكبّر الموضوع"، وهي عبارة تُستخدم بشكل مرح في اللغة التركية، لتعكس طبيعة العلاقة المهنية بينهما.

قصة مسلسل "عيناك كالبحر الأسود"

تدور أحداث المسلسل حول أزيل يلماز، شاب نشأ في سواحل البحر الأسود، ويكتشف بعد وفاة المرأة التي اعتبرها والدته أنه الوريث الحقيقي لعائلة ماجاري الثرية. يقوده هذا الاكتشاف إلى إسطنبول، حيث يجد نفسه وسط صراعات عائلية مليئة بالسلطة والخيانة والأسرار.

تتقاطع حياة أزيل مع غونيش آيدناي، امرأة قوية تعمل في مجال القانون، عاشت طفولة صعبة بعد فقدان والديها في حادث مأساوي. ورغم اختلاف خلفياتهما، تنشأ بينهما مشاعر رومانسية.