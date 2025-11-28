قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولاء السلامين: اعتداءات الاحتلال أصابت أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة
خالد الصاوي: العمليات الصحية قربتني إلى الله وأنقذتني من مرحلة صعبة
صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أوزجي ياغيز توضح شائعات ارتباطها بهاليت ساري

أوزجي ياغيز توضح شائعات ارتباطها بهاليت ساري
أوزجي ياغيز توضح شائعات ارتباطها بهاليت ساري
أوركيد سامي

نشرت النجمة التركية أوزجي ياغيز أول تعليق رسمي لها على شائعات ارتباطها بالممثل التركي هاليت أوزغور ساري، زميلها في بطولة المسلسل الجديد "عيناك كالبحر الأسود"، وذلك بعد انتشار الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقامت أوزجي بنشر صورة من كواليس المسلسل تجمعها بهاليت، أرفقتها بتعليق قصير قالت فيه: "موقفنا واضح ومرفق"، في إشارة واضحة إلى نفي أي علاقة عاطفية بينهما، مؤكدة أن ما يجمعهما هو زمالة عمل فقط.

ولفتت النجمة الانتباه إلى العبارة المكتوبة على الكوب الذي كانت تمسكه في الصورة، وهي "Vidi vidi etma"، والتي تُترجم إلى "لا تكبّر الموضوع"، وهي عبارة تُستخدم بشكل مرح في اللغة التركية، لتعكس طبيعة العلاقة المهنية بينهما.

قصة مسلسل "عيناك كالبحر الأسود"

تدور أحداث المسلسل حول أزيل يلماز، شاب نشأ في سواحل البحر الأسود، ويكتشف بعد وفاة المرأة التي اعتبرها والدته أنه الوريث الحقيقي لعائلة ماجاري الثرية. يقوده هذا الاكتشاف إلى إسطنبول، حيث يجد نفسه وسط صراعات عائلية مليئة بالسلطة والخيانة والأسرار.

تتقاطع حياة أزيل مع غونيش آيدناي، امرأة قوية تعمل في مجال القانون، عاشت طفولة صعبة بعد فقدان والديها في حادث مأساوي. ورغم اختلاف خلفياتهما، تنشأ بينهما مشاعر رومانسية. 

اخبار الفن نجوم الفن تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

صورة أرشيفية

بين القانون والدين وعلم النفس| ماذا بعد مطالبة الأزهر بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال؟.. خبراء يعلقون

مؤتمر دولى

لتعزيز مكانة مصر كمنصة إقليمية رائدة في التخصصات الطبية الدقيقة.. انطلاق المؤتمر السنوي التاسع للجمعية الدولية لجراحي الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة

بالصور

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد