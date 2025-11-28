الاتحاد السكندري يتحرك لاستعارة يوسف أوباما من بيراميدز في يناير

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات في مستقبل يوسف أوباما، لاعب بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت إلى أن اللاعب توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتحاد السكندري للانضمام إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم، وذلك اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت التقارير أن نادي الاتحاد السكندري يستعد لإرسال عرض رسمي إلى نادي بيراميدز خلال الأيام المقبلة للحصول على خدمات أوباما على سبيل الإعارة.

ويذكر أن أوباما سبق له اللعب ضمن صفوف الاتحاد السكندري معارًا من نادي الزمالك قبل عدة مواسم، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في نهاية الموسم قبل الماضي عقب انتهاء عقده مع الزمالك.