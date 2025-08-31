قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا
مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو
سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد
محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه
تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي
ضربا شخصا أثناء سيرهما بدراجة نارية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر سيناقش اليوم الخطة العسكرية فقط
علي جمعة: من أُتيح له فهم الحقيقة المحمدية ولو بشكل يسير يظل النور في قلبه دائمًا
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين والمستثمرين، باعتباره الملاذ الآمن لحفظ القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأداة ادخار واستثمار مضمونة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

ويحرص محبو اقتناء المشغولات الذهبية على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء من المقبلون على الزواج لشراء الشبكة، أو المستثمرون الراغبون في الادخار وحماية أموالهم من التضخم. 

سعر الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: 5360 جنيها للبيع و5337 جنيها للشراء
عيار 22: 4913 جنيها للبيع و4892 جنيها للشراء
عيار 21: 4690 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء
عيار 18: 4020 جنيها للبيع و4003 جنيهات للشراء
عيار 14: 3127 جنيها للبيع و3113 جنيها للشراء
عيار 12: 2680 جنيها للبيع و2669 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37520 جنيها للبيع و37360 جنيها للشراء
الأونصة: 166715 جنيها للبيع و166004 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3447.95 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق، حيث سجل اليوم 4690 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء، ليظل الخيار الأول للمقبلين على الزواج، كونه يجمع بين السعر المناسب والجودة المرتفعة مقارنة ببقية العيارات.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة متغيرات محلية وعالمية، أبرزها تحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب معدلات الطلب والعرض داخل السوق المحلية. ولذلك يتابع التجار والمستثمرون الأسعار لحظة بلحظة لتحديد أنسب توقيت لعمليات البيع والشراء.

المصنعية ورسوم الدمغة

إلى جانب السعر الأساسي للذهب، يضاف سعر المصنعية الذي يختلف وفقا لنوعية العيار وتصميم المشغولات، حيث يتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، في حين تبقى رسوم الدمغة ثابتة على مختلف العيارات. 

وتجدر الإشارة إلى أن المصنعية لا يتم احتسابها عند إعادة البيع، إذ يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21:الأكثر شعبية بفضل اعتدال سعره وجودته العالية.
عيار 18:يحظى بإقبال كبير من الشباب لتنوع تصميماته وسعره المناسب.
عيار 24:الخيار المثالي للمستثمرين والادخار طويل الأجل، حيث يدخل في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية.

الذهب افضل طريقه للاستثمار

وبهذا يظل الذهب واحدا من أهم أدوات الاستثمار والادخار في مصر، مع تزايد الإقبال على متابعته بشكل يومي لضمان أفضل توقيت للشراء أو البيع.

أسعار الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

البخيل

هل يجوز للزوجة أخد مال من وراء زوجها البخيل؟.. يسري جبر يجيب

نتيجة انتخابات نقابة القراء

انتخابات نقابة القراء.. رسميا حشاد يكمل المسيرة ومعه 18 عضوا

اليوم العالمي للسرد القرآني

ملخص اليوم العالمي للسرد القرآني والعدد تجاوز 100 ألف.. فيديو وصور

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد