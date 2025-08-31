سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر

يشهد سعر الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين والمستثمرين، باعتباره الملاذ الآمن لحفظ القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأداة ادخار واستثمار مضمونة.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويحرص محبو اقتناء المشغولات الذهبية على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء من المقبلون على الزواج لشراء الشبكة، أو المستثمرون الراغبون في الادخار وحماية أموالهم من التضخم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: 5360 جنيها للبيع و5337 جنيها للشراء

عيار 22: 4913 جنيها للبيع و4892 جنيها للشراء

عيار 21: 4690 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء

عيار 18: 4020 جنيها للبيع و4003 جنيهات للشراء

عيار 14: 3127 جنيها للبيع و3113 جنيها للشراء

عيار 12: 2680 جنيها للبيع و2669 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 37520 جنيها للبيع و37360 جنيها للشراء

الأونصة: 166715 جنيها للبيع و166004 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: 3447.95 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق، حيث سجل اليوم 4690 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء، ليظل الخيار الأول للمقبلين على الزواج، كونه يجمع بين السعر المناسب والجودة المرتفعة مقارنة ببقية العيارات.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة متغيرات محلية وعالمية، أبرزها تحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب معدلات الطلب والعرض داخل السوق المحلية. ولذلك يتابع التجار والمستثمرون الأسعار لحظة بلحظة لتحديد أنسب توقيت لعمليات البيع والشراء.

المصنعية ورسوم الدمغة

إلى جانب السعر الأساسي للذهب، يضاف سعر المصنعية الذي يختلف وفقا لنوعية العيار وتصميم المشغولات، حيث يتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، في حين تبقى رسوم الدمغة ثابتة على مختلف العيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن المصنعية لا يتم احتسابها عند إعادة البيع، إذ يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21:الأكثر شعبية بفضل اعتدال سعره وجودته العالية.

عيار 18:يحظى بإقبال كبير من الشباب لتنوع تصميماته وسعره المناسب.

عيار 24:الخيار المثالي للمستثمرين والادخار طويل الأجل، حيث يدخل في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية.

الذهب افضل طريقه للاستثمار

وبهذا يظل الذهب واحدا من أهم أدوات الاستثمار والادخار في مصر، مع تزايد الإقبال على متابعته بشكل يومي لضمان أفضل توقيت للشراء أو البيع.