إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ياسر ريان: الزمالك أمامه فرصة ذهبية ضد دجلة لتوسيع فارق النقاط مع الأهلي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن نادي الزمالك يدخل مواجهة اليوم أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بدوافع مُضاعفة بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين نظيفين.

وأوضح “ريان” خلال حواره لبرنامج ستاد المحور أن تعثر الأهلي يمنح الزمالك فرصة ذهبية لتعزيز صدارته ومواصلة الضغط على الغريم التقليدي مبكراً في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وأشار “ريان” إلى أن الزمالك سيكون لديه إصرار كبير على حصد النقاط الثلاث أمام دجلة، خاصة أن الفريق الأبيض يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق، بجانب رغبة المدير الفني يانيك فيريرا في استمرار الانتصارات للحفاظ على حالة الاستقرار الفني.

وفي المقابل، شدّد نجم الأهلي السابق على أن وادي دجلة فريق محترم ومنظم تكتيكياً، ويملك القدرة على الاستحواذ وتقديم كرة جيدة أمام الزمالك، مما يجعل المباراة صعبة على الفريق الأبيض رغم الفوارق الفنية بينهما.

واعتبر “ريان” أن فوز الزمالك اليوم سيكون بمثابة رسالة قوية لمنافسيه بأنه المرشح الأبرز للمنافسة على اللقب هذا الموسم، مشيراً إلى أن تعثر الأهلي سيزيد من سخونة المواجهة ويمنح لاعبي الزمالك دوافع إضافية لتقديم أفضل ما لديهم داخل أرض الملعب.

