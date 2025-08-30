أخبار توك شو..استقرار الذهب والعملات والطقس..وليلة سوداء على إسرائيل في معركة غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

يقترب من 5000 جنيه..أسعار الذهب اليوم السبت 30 أغسطس 2025



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب اليوم السبت 30 أغسطس 2025، حيث شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية، وفقًا للتسعير المعتمد على العيارات المختلفة.

وفيما يلي أسعار الذهب لأهم العيارات:

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 24: 5360 جنيهًا

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك المصرية



رصد برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة صدى البلد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية:

الدولار الأمريكي:

بيع: 48.71 جنيه

شراء: 48.57 جنيه

اليورو:

بيع: 56.41 جنيه

شراء: 56.24 جنيه

الجنيه الاسترليني:

بيع: 65.40 جنيه

شراء: 65.20 جنيه

الريال السعودي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30 أغسطس 2025



رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد حالة الطقس،حيث يشهد اليوم السبت 30 أغسطس طقسًا حارًا رطبًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس:

نهارًا: طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ليلاً: مائل للحرارة رطب.

الظواهر الجوية:

شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على بعض الطرق من 4 إلى 8 صباحًا.

سحب منخفضة قد تساهم في سقوط رذاذ خفيف على السواحل الشمالية.

فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق جنوب الوادي الجديد وأبو سمبل.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: الصغرى 24، العظمى 35.

الإسكندرية: الصغرى 23، العظمى 31.

بنها: الصغرى 24، العظمى 35.

دمنهور: الصغرى 24، العظمى 33.

طنطا: الصغرى 23، العظمى 33.

دمياط: الصغرى 25، العظمى 32.

بورسعيد: الصغرى 25، العظمى 31.

الإسماعيلية: الصغرى 22، العظمى 36.

السويس: الصغرى 24، العظمى 35.

رفعت فياض: الهجوم على نظام البكالوريا المصرية يتستر خلف مصالح مادية



كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، الخبير التربوي ومدير تحرير بوابة “أخبار اليوم”، عن الأسباب التي تقف وراء الهجوم المستمر على نظام البكالوريا المصرية.

فياض يكشف سبب محاربة البكالوريا

وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن هناك مقاومة شديدة تجاه النظام الجديد من قبل فئات متعددة، أبرزها المدرسون وأصحاب السناتر التعليمية، الذين يخشون من تقليص فرصهم الاقتصادية.

وأضاف أن نظام البكالوريا المصري يختلف جذرياً عن النظام التقليدي للثانوية العامة، حيث يتسم بعدد أقل من المواد الدراسية، وبالتالي يقلل من الحاجة إلى الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مصادر دخل أولئك الذين يعتمدون على هذه الصناعات.

محافظ شمال سيناء: الوضع في غزة صعب ونواصل الجهود لإيجاد خطة شاملة لحل الدولتين



أكد خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن الوضع في غزة يشهد تفاقمًا في الظروف الإنسانية، حيث يتم تأخير شحنات الطعام القادمة إلى القطاع عبر معبر رفح، مما يؤدي إلى تعفن المساعدات الغذائية أمام المعابر.

وأوضح مجاور، خلال زيارة وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي في مطار العريش الدولي، أن السبب الرئيسي في تأخير الشاحنات هو القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على المعبر.

مصر تسعى لحل سياسي شامل

وأشار المحافظ ، إلى أن مصر تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم الإنساني واللوجستي، وتسعى أيضًا لإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تؤمن بأن "حل الدولتين" هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأنه يضمن حقوق الفلسطينيين ويعزز الأمن في المنطقة بشكل عام.

خبير اقتصادي: السياسة النقدية للبنك المركزي تساهم في تحفيز الاقتصاد المصري



قال حسام عيد إن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022 كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ.

وكان أبرز هذه التأثيرات هو ارتفاع أسعار خام برنت الذي سجل مستويات قياسية في مارس من نفس العام. هذا الارتفاع في أسعار النفط كان له تداعيات كبيرة على تكاليف السلع والخدمات حول العالم.

البنك المركزي يخفّض الفائدة لتحفيز الاقتصاد المصري

وأضاف عيد في تصريحات لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لم تقتصر على مواجهة تأثيرات الأزمة فقط، بل شملت أيضاً اتخاذ خطوات لخفض التضخم في السوق المحلي.

المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتلبية احتياجات المواطنين



أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة الإنفاق بنسبة 19.3% على قطاع الصحة و20.1% على قطاع التعليم في العام المالي الماضي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق لتلبية احتياجات المواطنين.

تحسين الرعاية الصحية

وأوضح أنة تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى تخصيص 2.1 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار.

المالية: تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليارا المستورد



قال أحمد كجوك وزير المالية إنة تم تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، وذلك في إطار سعي الحكومة لتأمين احتياجات البلاد من الحبوب.

دعم القطن وقصب السكر:

وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أنة تم تخصيص 7.2 مليار جنيه لدعم زراعة القطن، بالإضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.

ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة



شهد حي الزيتون شرقي مدينة غزة، واحدة من أقوى العمليات العسكرية التي نفذتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد القوات الإسرائيلية.

العملية، التي استهدفت جنوداً إسرائيليين في كمين محكم، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة وفقدان أربعة جنود.

هذا الحادث يضاف إلى سلسلة الأحداث العسكرية المتصاعدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ويُعد أحد أكبر الخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

تفاصيل العملية العسكرية

في حوالي الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت، نصبت "كتائب القسام" كميناً محكماً في حي الزيتون شرقي غزة، الذي كان مسرحاً لعدد من الاشتباكات العنيفة خلال الأيام الماضية.

العملية بدأت عندما تعرضت وحدة من الجيش الإسرائيلي لهجوم واسع من مقاتلي القسام، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، بينهم إصابات وصفها الجيش الإسرائيلي بالحرجة.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن أربعة جنود إسرائيليين ما زالوا في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكونوا قد وقعوا في أسر مقاتلي القسام.

استخدام البروتوكولات العسكرية الإسرائيلية

في محاولةٍ لتجنب أي محاولات لاحتجاز جنود إسرائيليين، فَعّل الجيش الإسرائيلي "بروتوكول هانيبال"، الذي يُستخدم في حالات الأسر، ويهدف إلى منع وقوع الجنود في الأسر بأي ثمن، حتى لو كان ذلك عبر تصعيد الهجمات العسكرية. ووفقاً للتقارير، استدعى الجيش الإسرائيلي ست طائرات هليكوبتر لنقل الجرحى وإجلاء القتلى، في وقت شهدت فيه سماء غزة إطلاق كثيف للقنابل الضوئية لتأمين قواته.

الجنود الإسرائيليون والمقاومة

أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن القوات التي تعرضت للكمين هي قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 المدرع، التي كانت تشارك في عمليات عسكرية واسعة في مناطق مختلفة من غزة.

بعد وقوع الهجوم، بدأ الجيش الإسرائيلي في سحب قواته من حي الزيتون، في الوقت الذي كانت فيه جهود البحث جارية للعثور على الجنود المفقودين.