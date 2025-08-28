متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إن الطالب في السنة الدراسية الأولى بنظام البكالوريا سوف يدرس المواد التي من شأنها التأهيل للالتحاق بقطاع الهندسة، وفي الوقت ذاته المواد التي تؤهله إلى الطب وعلوم الحياة وأيضا مسار الأدبي وكذلك بالنسبة للأعمال.

العام الدراسي الثاني

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “ناسنا” والمذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن الطالب بعد دراسته لتلك المواد سيتكون لديه الرغبة نحو المسار الذي يريد الالتحاق به، وذلك بداية من العام الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن الطالب من السنة الأولى يقرر ما إذا كان سيلتحق بنظام البكالوريا أو بنظام الثانوية العامة، لافتا إلى أن المواد الدراسية التي يتم تدريسها لطلاب الثانوية العامة العادية هي نفس المواد التي سيتم تدريسها لطلاب السنة الأولى بنظام البكالوريا، ولكن سيتم إضافة مادة واحدة وهي البرمجة وعلوم الحاسب.