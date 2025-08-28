حضره كافة فئات المجتمع.. رفعت فياض يكشف كواليس الحوار المجتمعي للبكالوريا

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم على أنه تم إجراء حوار مجتمعي بعدما وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التصور المبدئي لنظام البكالوريا المصرية، وحضره كافة فئات المجتمع بكل الخبراء.

البكالوريا المصرية

كما كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “ناسنا” والمذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي الفرق بين نظام التعليم الجديد «البكالوريا المصرية» والثانوية العامة، موضحا أن البكالوريا هي شهادة دولية ومطبقة في نحو 144 دولة، وفي مصر تم تطبيقها في حوالي 42 أو 43 مدرسة، وهي تعادل شهادة IJ الإنجليزية.

وأوضح أن الطلاب يقبلون على الشهادات الأجنبية نظرا لما يقدمه من تعليم متميز، وإتاحة الفرصة للدخول إلى الامتحانات أكثر من مرة للتحسين، فضلا عن الالتحاق بالكليات التي يتمنى الالتحاق بها بشكل جيد.

وأشار إلى أن الفكرة جاءت من خلال الحصول على روح تلك الشهادات الأجنبية، وخرجت وزارة التربية والتعليم بنظام البكالوريا المصرية.



ولفت إلى أن الشهادات الأجنبية يتم تدريسها على مستوى العالم، ويحصل عليها المصري وغيره نفس المواد، ولذلك هناك فرق بين البكالوريا المصرية والبكالوريا الدولية.