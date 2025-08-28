قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أفضل شهادة يحصل عليها الطالب للتأهيل لسوق العمل.. مفاجأة بشأن نظام البكالوريا

رفعت فياض
رفعت فياض
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إنه عندما تم طرح فكرة البكالوريا المصرية بروح الشهادات الأجنبية، هدفت إلى إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار عن فكر جيد المجال الذين يريدون التخصص فيه.

وأشار الكاتب الصحفي رفعت فياض خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامي ماجدة المهدي إلى أن الفكر الأول كان مقتصر على أن تكون بديل تام عن الثانوية العامة، أي يتم إلغاء شهادة الثانوية العامة الحالية وتكون البكالوريا النظام البديل إليها.

أفضل شهادة

وأكد على أن كلمة البكالوريا كشهادة كانت تُطبق في مصر منذ عام 1920 وحتى عام 1927، أي كانت موجودة في السابق، ونظرا لقلة عدد الجامعات المصرية كانت أفضل شهادة يحصل عليها الطالب للتأهيل لسوق العمل.

البكالوريا البكالوريا المصرية الشهادات الأجنبية الثانوية العامة الثانوية

