"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن حقائق هامة تصحح مفاهيم مغلوطة بشأن البكالوريا المصرية لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم .

الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا محدودة

حيث قال الدكتور تامر شوقي ، أنه ليس صحيحاً ما يعتقده البعض بأن كل مسار في البكالوريا يؤدي إلى الكليات المتصلة به ولا يؤدي إلى الكليات الأخرى، مثلا مسار الطب يؤدي إلى كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم فقط ولا يؤدي إلى كليات أخرى ، ولكن الصحيح هو أن كل مسار في البكالوريا يؤدي إلى الكليات المرتبطة به بالاضافة الى الكليات الأخرى العادية، فمثلا مسار الطب ومسار الهندسة يؤدي كل منهما إلى الكليات العلمية والهندسية بالإضافة إلى الكليات الأخرى مثل الاداب والحقوق ودار العلوم والتجارة والاعلام والألسن والتربية والأثار وأكثر من ١٦ كلية غير تخصصية ، أي أن البكالوريا في مساراتها تؤدي إلى نفس الكليات التي تؤدي اليها شعب الثانوية العامة في الوقت الحالي

تنسيق الجامعات لخريجي البكالوريا والثانوية العامة

كما نفى الدكتور تامر شوقي ، ما يعتقده البعض بأن شهادة البكالوريا والثانوية العامة لهما تنسيق قبول موحد بالجامعات

حيث أوضح الدكتور تامر شوقي ، أن الصحيح هو أن الثانوية العامة سيكون لها تنسيق والبكالوريا لها تنسيق آخر مختلف للقبول في الجامعات، وسيتم قبول نسب من كل شهادة تتوافق مع اعداد الطلاب المقيدين بهما في نفس العام بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشهادتين

رسوم امتحانات البكالوريا للأغنياء فقط

نفى الدكتور تامر شوقي ما يروجه البعض بأن امتحانات البكالوريا للأغنياء فقط بسبب رسومها ، موضحا أن الحقيقة هي أن الامتحانات في البكالوريا لأول مرة بالمجان مثلها مثل امتحانات الثانوية العامة، بينما كل محاولة للتحسين بـ ٢٠٠ جنيه فقط “يعنى في الفرصة الثانية للسنة الثانية لو دخل الطالب اعادة في المقررات الأربعة سيدفع ٨٠٠ جنيه فقط ، وله الحرية في الدخول أم لا ”

البكالوريا هدفها تخريج دفعات للجامعات الخاصة والأهلية فقط

نفى الدكتور تامر شوقي ما يقال بشأن أن البكالوريا “معمولة” للجامعات الخاصة والأهلية فقط ، قائلاً أن الحقيقة أن البكالوريا مثلها مثل الثانوية العامة سيوجد بها أعداد من الطلاب يلتحقون بالجامعات الحكومية وأعداد أخرى من أصحاب المجاميع الأقل يمكنهم الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية أو المعاهد العليا كما هو الوضع في الثانوية العامة، ولكن في النهاية “الطالب الشاطر سواء في الثانوية العامة أو البكالوريا سيلتحق بالجامعات الحكومية”

الامتحانات في البكالوريا ستأتي صعبة أو تعجيزية

نفى الدكتور تامر شوقي ما يقال بشأن أن الامتحانات في البكالوريا ستأتي صعبة أو تعجيزي ، مؤكداً انه في الحقيقة تكون الامتحانات سواء في الثانوية العامة أو البكالوريا لها مواصفات معينة من حيث مستويات السهولة أو الصعوبة ولا يستطيع واضعو الامتحانات تجاوزها و إلا يصبح الامتحان غير صالح للتطبيق

البكالوريا كلها مواد مستوى رفيع مستحيلة الفهم

نفى الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ما يقال بأن البكالوريا كلها مواد مستوى رفيع مستحيلة الفهم ، مؤكداً أن عدد مواد المستوى الرفيع في البكالوريا هي مادتين فقط في مساري الطب والهندسة، ومادة واحدة فقط في مساري الأعمال والآداب في السنة الثالثة

وأضاف قائلا : توجد مواصفات فنية وتربوية لأي منهج سواء مستوى عادي أو رفيع تجعله في مستوى الطالب العقلي؛ مع مراعاة أن دراسة الطالب مادتين فقط في الصف الثالث بكالوريا تتطلب أن يكون المنهج مناسبا لشهور العام الدراسي من حيث الكم والكيف