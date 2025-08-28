ماذا ستتيح البكالوريا لطلاب الثانوية؟.. صحفي متخصص يكشف

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إنه عندما تم طرح فكرة البكالوريا المصرية بروح الشهادات الأجنبية، هدفت إلى إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار عن فكر جيد للمجال الذين يريدون التخصص فيه.

إلغاء شهادة الثانوية العامة

وأشار الكاتب الصحفي رفعت فياض خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “ناسنا” والمذاع عبر قناة “المحور” قديم الإعلامية ماجدة المهدي إلى أن الفكر الأول كان مقتصر على أن تكون بديل تام عن الثانوية العامة، أي يتم إلغاء شهادة الثانوية العامة الحالية وتكون البكالوريا النظام البديل إليها.

وأكد فياض على أن كلمة البكالوريا كشهادة كانت تُطبق في مصر منذ عام 1920 وحتى عام 1927، أي كانت موجودة في السابق، ونظرا لقلة عدد الجامعات المصرية كانت أفضل شهادة يحصل عليها الطالب للتأهيل لسوق العمل.