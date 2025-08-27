قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام تعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مصر علي مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأربعاء:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 48.59 جنيه.
سعر البيع:48.69جنيه.


وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 31.40 جنيه.
سعر البيع: 31.66 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 35.06 جنيه.
سعر البيع: 35.20 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم:
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 56.24 جنيه.
سعر البيع: 56.70 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 65.19 جنيه.
سعر البيع: 65.64 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 60.16 جنيه.
سعر البيع: 60.63 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم :

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.78 جنيه.
سعر البيع: 6.81 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.79 جنيه.
سعر البيع: 33.05 جنيه. 

حسم سعر الفائدة

يحسم البنك المركزي المصري غدا الخميس الموافق 28 من أغسطس الجاري؛ مصير سعر الفائدة وذلك اجتماعه الخامس ضمن الاجتماعات السنوية التي تستهدفها لجنة السياسات النقدية بإجمالي 8 اجتماعات دورية.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع السادس  للجنة السياسات النقدية في 2 أكتوبر 2025 ثم الاجتماع السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .

