المالية: استقرار الطاقة وتحفيز القطاعات الإنتاجية.. استثمارات ضخمة في مشروعات النقل
توفير الطاقة والمواد البترولية.. الحكومة تنجح في مواجهة التحديات الاقتصادية
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
توك شو

المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتلبية احتياجات المواطنين

وزير المالية
وزير المالية
منار عبد العظيم

أعلن وزير المالية أحمد كجوك  عن زيادة الإنفاق بنسبة 19.3% على قطاع الصحة و20.1% على قطاع التعليم في العام المالي الماضي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق لتلبية احتياجات المواطنين.

تحسين الرعاية الصحية

وأوضح أنة تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى تخصيص 2.1 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار.

تعزيز التعليم:

وتابع: وزارة المالية خصصت 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم بنظام الحصة، بهدف تحسين الخدمة التعليمية لنحو 26 مليون طالب، إضافة إلى دعم الطباعة والتغذية المدرسية

وزير المالية الانفاق على التعليم الانفاق على الصحة

