المالية: زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتلبية احتياجات المواطنين

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة الإنفاق بنسبة 19.3% على قطاع الصحة و20.1% على قطاع التعليم في العام المالي الماضي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق لتلبية احتياجات المواطنين.

تحسين الرعاية الصحية

وأوضح أنة تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى تخصيص 2.1 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار.

تعزيز التعليم:

وتابع: وزارة المالية خصصت 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم بنظام الحصة، بهدف تحسين الخدمة التعليمية لنحو 26 مليون طالب، إضافة إلى دعم الطباعة والتغذية المدرسية