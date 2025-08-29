قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النائبة إيرين سعيد: معترضة على نظام البكالوريا

الطلاب
الطلاب

أكدت النائبة ايرين سعيد، عضو مجلس النواب، أنها ضد تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الفترة، موضحة أنه قبل تطبيق أي نظام جديد يجب حل المشكلات وتهيئة الظروف للتطبيق.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن المدارس والفصول، وتدريب المدرسين، وعددهم بالمدارس، وتوصيل المعلومة الصحيحة للطلاب والأسر، جميعها أشياء ليست جاهزة لتطبيق النظام الجديد.

ولفت إلى أنها معترضة على النظام، الجديد، وأنها حزينة لإجبار بعض أولياء الأمور على التقديم في نظام البكالوريا، موضحة أنها تلقت استغاثات كثيرة من الطلاب.

وأعلنت النائبة ايرين سعيد رفضها لتعديلات قانون التعليم قائلة "بصفتي أم مصرية يدرس أبنائها فى التعليم المصرى.. أعاني معاناة شديدة من كم التغيير المتلاحق لدرجة أن المدرسين عاجزين عن فهم هذا التغيير"

وقالت النائبة "حضرت يومين فى لجنة التعليم من أجل فهم البكالوريا ولم أفهم أي شئ، ولوقلنا أن مشروع القانون -الباكالوريا- هو أعظم اختراع فى التاريخ، ما ذنب الطلبة فى التغيير 5 سنوات، قائلة: "مابنلحقش نفهم التغيير، ونفهم نتائج النظام وهل نجح ولا فشل"، مما يحدث الكثير من التخبط وسط الطلاب ".

مجلس النواب النائبة ايرين سعيد البكالوريا نظام البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

افتتاح مسجد الشيخ شعيب بنجع حمادى

سكرتير عام قنا يفتتح مسجد الشيخ شعيب بقرية هو بنجع حمادي

كوبري شارع 45

غلق شارع 45 بالإسكندرية أسبوعين لرصف كوبري السادات.. وهذه المسارات البديلة

حادث تصادم

تعطل الحركة المرورية على طريق طوخ شبين القناطر بسبب تصادم 3 سيارات

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد