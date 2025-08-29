النائبة إيرين سعيد: معترضة على نظام البكالوريا

أكدت النائبة ايرين سعيد، عضو مجلس النواب، أنها ضد تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الفترة، موضحة أنه قبل تطبيق أي نظام جديد يجب حل المشكلات وتهيئة الظروف للتطبيق.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن المدارس والفصول، وتدريب المدرسين، وعددهم بالمدارس، وتوصيل المعلومة الصحيحة للطلاب والأسر، جميعها أشياء ليست جاهزة لتطبيق النظام الجديد.

ولفت إلى أنها معترضة على النظام، الجديد، وأنها حزينة لإجبار بعض أولياء الأمور على التقديم في نظام البكالوريا، موضحة أنها تلقت استغاثات كثيرة من الطلاب.

وأعلنت النائبة ايرين سعيد رفضها لتعديلات قانون التعليم قائلة "بصفتي أم مصرية يدرس أبنائها فى التعليم المصرى.. أعاني معاناة شديدة من كم التغيير المتلاحق لدرجة أن المدرسين عاجزين عن فهم هذا التغيير"

وقالت النائبة "حضرت يومين فى لجنة التعليم من أجل فهم البكالوريا ولم أفهم أي شئ، ولوقلنا أن مشروع القانون -الباكالوريا- هو أعظم اختراع فى التاريخ، ما ذنب الطلبة فى التغيير 5 سنوات، قائلة: "مابنلحقش نفهم التغيير، ونفهم نتائج النظام وهل نجح ولا فشل"، مما يحدث الكثير من التخبط وسط الطلاب ".