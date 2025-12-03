قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
الهند ضيف شرف الدورة العاشرة للمعرض التجارى الدولي للأغذية والمشروبات

داليا قابيل
داليا قابيل

تشارك دولة الهند كضيف شرف لهذا العام في فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والمقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن 14 جناح وطنى مشارك بالمعرض.

يعد الجناح الهندى هو أكبر الأجنحة المشاركة باجمالى مساحة تتعدى الـ 1000متر مربع، كما تأتى هذه المشاركة فى اطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لتدشين علاقات الصداقة المصرية الهندية المشتركة .

وتعكس المشاركة الهندية الواسعة فى دورة هذا العام من المعرض العلاقات المتميزة التى تربط مسئولى الدولتين والتى توجت بعقد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجى بين البلدين خلال شهر اكتوبر الماضى بالعاصمة الهندية نيودلهى برئاسة وزيرا الخارجية بالبلدين ، والتى جاءت كأحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية التى تم تدشينها خلال زيارة نارنيدرا مودى رئيس الوزراء الهندى الى مصر خلال عام 2023، حيث اتفق الوزيران على اهمية الإعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية الهندية المشتركة بالقاهرة والمتوقع عقدها خلال النصف الأول من العام المقبل ، الى جانب تنظيم منتدى رجال أعمال على هامش أعمال اللجنة لدعم التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين .

وفى هذا الاطار أوضحت داليا قابيل منظمة معرض فوود افريكا – أن الجناح الهندى سيشهد مشاركة أكثر من 68 عارض من قطاعات غذائية مختلفة أهمها الأرز ، التوابل ، بذور السمسم ، المشروبات سريعة التحضير ، بذور الشيا ، بذور اليقطين ، كما سيشهد الجناح عقد لقاءات للشركات الهندية مع كبار المشترين الدوليين خلال ايام المعرض ، وكذا لقاءات عمل ثنائية مع اهم المستوردين من الشركات المصرية.

وأشارت قابيل إلى أن هذه المشاركة الكبيرة من الجانب الهندى تأتى تأكيداً للنجاح الكبير الذى حققه معرض فوود افريكا منذ انطلاقه ليصبح المعرض الأهم فى القارة الافريقية والمعنى بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، كما انه يؤكد الدور الرائد لمصر فى مجال المعارض الاقليمية والذى يجعلها المنصة التجارية الرئيسية للنفاذ للاسواق العربية والافريقية .

وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند تطوراً ملحوظاً ، حيث تعد الهند من أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية الى الهند حوالى 624 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى ( يناير – أكتوبر ) من عام 2025  ، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند حوالى 2 مليار و 777 مليون دولار ، ليصل بذلك اجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو  3 مليار و 401 مليون دولار ، ومن المتوقع أن يصل الى 5 مليار دولار مع نهاية العام الجارى ، كما يبلغ عدد الشركات الهندية المستثمرة فى السوق المصرى 55 شركة باستثمارات تتجاوز 3,75 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات منها الصناعة والكيماويات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وسوف تنطلق فعاليات المعرض التجاري الدولي العاشر للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى  خلال الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك برعاية كريمة من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ، وبمشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى  1200 شركة تمثل 45 دولة الى جانب مشاركة 500 مشترى دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا  وامريكا و الشرق الأقصى والدول العربية و 50% منهم من قارة افريقيا.

