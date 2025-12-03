لتطوير القطاع.. مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية للتعاون

وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وذلك لتطوير القطاع الصناعي ودعم الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة، وذلك ضمن برنامج "خطوط التمكين" التابع لمشروع “شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر”.

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة الغرفة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية الغرفة لتوفير العمالة الماهرة ودعم المصانع في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي و بما يتماشى مع متطلبات السوق ومعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن قطاع الملابس يشهد نموا حقيقيا و زيادة الاستثمارات الاجنبية وذلك نظرا للمميزات و الحوافز التي تقدمها الحكومة لرجال الاعمال وهناك حاليا اقبالا من المستثمريين الدوليين علي نقل مصانعهم الي مصر مما يوفر فرص عمل جديدة داخل القطاع.

وأضاف أن الغرفة تقوم بحصر احتياجات المصانع في كافة المجالات.



وخلال الحفل، أكد شريف يونس، مدير مشروع شراكات العمل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على "أن تطور القطاع ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية يمكن تحقيقه من خلال تقليل الدوران الوظيفي وتحسين ظروف وبيئة العمل، وخاصة للسيدات.. ويعد ذلك من اهم موضوعات الحماية الاجتماعية التي تشكل عاملا أساسيا للنفاذ الى الأسواق الدولية المختلفة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية".

وقال الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس إننا نستهدف من خلال التعاون مع الوكالة الالمانية تنفيذ أكبر مشروع لسد احتياج القطاع من العمالة في محافظات القاهرة والقليوبية و الشرقية و الاسكندرية والبحيرة وبني سويف.

وأضاف أننا نستهدف تأهيل وتدريب وتوظيف نحو 4500 عامل وعاملة خلال عام ونصف كما تشمل المذكرة التعاون في خفض معدل دوران العمالة وتحسين ظروف بيئة العمل لتتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية و استقرار العمالة و توسيع فرص التسويق الدولي والمحلي.

وقال اسامة موريس ممثل شركة انتيجراشن و قائد فريق الخبراء ان البرنامج يعمل علي تعزيزنمو القطاع الخاص في مصر بشكل تكاملي وذلك من خلال تعزيز توظيف الباحثين عن عمل و تزويدهم بمهارات التوظيف الاساسية من خلال تقديم تدريبات فنية بواسطة خبراء اجانب و مصريين تتماشي مع متطبات الصناعة وبما يسهم في تيسير حصولهم علي فرص عمل لائقة داخل القطاع وكذلك بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص والمؤسسات البارزة لخلق قنوات فعالة ومستدامة للتوظيف ودعم نمو الاعمال، بالإضافة الى تعزيز مفاهيم تكافؤ الفرص القائمة على النوع الاجتماعي و رفع الكفاءة وتحسين فرص الربحية ، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل معدل دوران العمالة وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع و تقديم الدعم الفني لمشروع إنشاء حضانات متميزة بالشركات و التجمعات الصناعية.

من جهته أضاف خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن التعاون مع الوكالة الالمانية يشمل ايضا توفير الكفاءات والعمالة المدربة وتدريب مدربين بالشركات والمصانع الشريكة وتنفيذ جلسات توعوية عن مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يوفر بيئة عمل اكثرانصافا و دعما و لاسيما للنساء.

من جهة اخري تضمنت الفعالية عدد من الجلسات حول واقع وآفاق قطاع الملابس الجاهزة، والتحديات والفرص وتحليل السوق و فرص النمو ، وخدمات التوظيف وتحسين بيئة العمل إضافة لجلسة حول تمكين المرأة.

قام بتوقيع المذكرة الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة وشريف يونس مدير مشروع شراكات العمل بالوكالة الالمانية وبحضور ممثلي عددمن شركات ومصانع الملابس المشاركة في البرنامج و خبراء التنمية .