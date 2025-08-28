مادة فارقة.. تعرف على عدد مواد البكالوريا المصرية والفرق بينها وبين الثانوية

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم إن الثانوية العامة في وضعها المالي تعتبر 3 مجالات، القسم العلمي بشعبتيه علوم ورياضة والقسم الأدبي، لافتا إلى أن التشعيب بالنسبة للعلمي تكون في السنة الأخيرة فقط.

مسارات البكالوريا

وأوضح الكاتب الصحفي رفعت فياض خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “ناسنا” والمذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن مسارات البكالوريا أصبحت 4 مسارات، الأول الطب وعلوم الحياة، وهذا يكاد يكون هو قسم علمي علوم، ثم مسار الهندسة والحاسبات وهو ما يوازي شعبة الرياضيات في القسم العلمي.

ولفت إلى أن المسار الجديد المستحدث هو الأعمال، والذي يرتبط بقطاع التجارة وخلافة، ثم الآداب والفنون.

وأشار إلى أن الطالب في السنة الدراسية الأولى سوف يدرس 6 مواد بالإضافة إلى المواد التي لا تضاف إلى المجموع، والتي تتنوع ما بين العلمية والأدبية والهندسية.