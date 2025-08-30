الأونروا: إسرائيل تحظر وصول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أكدت الأونروا، على أن إسرائيل تحظر وصول المساعدات الإنسانية التي نقدمها إلى غزة.

ولفتت إلى أن هناك نظاما فعالا لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع.

إسرائيل تخطط لبدء عملية مدينة غزة قريبا

وذكرت هيئة البث العبرية "كان"، أن "إسرائيل تخطط لبدء عملية مدينة غزة قريبا، والقيادة دعت الجيش للإسراع بإجلاء السكان.. ليس واضحا إن كانت عملية الإجلاء ستنجح، والمعطيات تشير إلى وجود مئات الآلاف بمدينة غزة".

إسرائيل ستوقف إسقاط الطرود الغذائية في غزة

وقالت: "إن إسرائيل ستوقف إسقاط الطرود الغذائية في غزة؛ تمهيدا لعملية احتلال المدينة.. وهدف تقليص المساعدات؛ هو إجبار 800 ألف من سكان مدينة غزة على الذهاب جنوبا تمهيدا لإخلائها