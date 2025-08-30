جيش الاحتلال يفجر روبوتا مفخخا في جباليا النزلة شمال غزة



أفادت وسائل إعلام بأن جيش الاحتلال فجر روبوتاً مفخخاً في جباليا النزلة شمال غزة.

ويُشار إلى أن العمليات التي تقوم فصائل المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون اسفرت حتي الأن عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين .

كما أشار الإعلام العبري إلى جيش الاحتلال بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم.



كما فرضت الرقابة العسكرية حظر النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن قوات الجيش تعرضت لثلاث هجمات صعبة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وشرقي مدينة حمد في خان يونس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما أشارت أيضا إلى فقدان الاتصال بأربعة جنود إسرائيليين في غزة، وأن الجيش يبحث عنهم، فيما شاركت 6 مروحيات شاركت في إجلاء الجنود المصابين.

كما وصف الإعلام العبري الحدث الأمني الجاري في غزة بأنه “الأصعب منذ السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

و تسببت الهجمات في مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة 9 آخرين بجراح، بينهم 9 بحالة حرجة جدا.

وذكرت أن قوة إنقاذ من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت لإخراج مصابين فتعرضت لكمين ما تسبب في إصابة المزيد من الجنود.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لجأ لتفعيل “إجراء هانيبال” الذي يسمح بقتل جنود لمنع وقوعهم في الأسر.