جيش الاحتلال يفعل بروتوكول هانيبال لمنع سقوط أسرى في يد المقاومة



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال قام بتفعيل بروتوكول هانيبال لمنع سقوط أسرى أثناء الهجمات في حي الزيتون.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عناصر القسام حاولوا أسر جنود خلال الكمين بحي الزيتون لافتة إلى أن الجيش يبحث عن مفقودين.

ومنذ قليل ؛ وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في غزة وإصابة 9 آخرين في إحصائية أولية لحادث أمني خطير حيث تمكن مقاتلو حماس من رصد جنود من قوات الاحتلال بمناظير ليلية .

وأشار المصدر ذاته إلى أن جيش الاحتلال دفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جروح الجنود الذين نقلوا من أرض المعركة في غزة توصف بأنها بين حرجة وخطيرة.

كما دفع جيش الاحتلال ب 6 مروحيات إضافية لإجلاء الجنود المصابين في حي الزيتون.

وفي وقت سابق من الأمس ؛ توعد المتحدث بإسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن الخطط الإسرائيلية الرامية إلى احتلال مدينة غزة.

وأصدر أبو عبيدة بيانا أكد فيه أن "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد".

وذكر المتحدث بإسم كتائب القسام "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه "النازيين" قرروا "بإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيتحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسؤولية عنه".