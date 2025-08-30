قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر
أخبار الوادي الجديد| رحلات عمرة لقدامى المحاربين.. 10 قرارات للمحافظ عقب صلاة الجمعة
غرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموال
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-8-2025
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أسامة حمدي: نجاح استخدام الخلايا الجزعية في علاج السكري وأمراض أخرى
30 سيارة محملة بالجنود ..توغل إسرائيلي بريف القنيطرة فى سوريا
سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
جيش الاحتلال يفعل بروتوكول هانيبال لمنع سقوط أسرى في يد المقاومة

محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال قام بتفعيل بروتوكول هانيبال لمنع سقوط أسرى أثناء الهجمات في حي الزيتون.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عناصر القسام حاولوا أسر جنود خلال الكمين بحي الزيتون لافتة إلى أن الجيش يبحث عن مفقودين.

ومنذ قليل ؛ وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في غزة وإصابة 9 آخرين في إحصائية أولية لحادث أمني خطير حيث تمكن مقاتلو حماس من رصد جنود من قوات الاحتلال بمناظير ليلية .

وأشار المصدر ذاته إلى أن جيش الاحتلال دفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جروح الجنود الذين نقلوا من أرض المعركة في غزة توصف بأنها بين حرجة وخطيرة.

كما دفع جيش الاحتلال ب 6 مروحيات إضافية لإجلاء الجنود المصابين في حي الزيتون.

وفي وقت سابق من الأمس ؛ توعد المتحدث بإسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن الخطط الإسرائيلية الرامية إلى احتلال مدينة غزة.

وأصدر أبو عبيدة بيانا أكد فيه أن "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد".

وذكر  المتحدث بإسم كتائب القسام "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه "النازيين" قرروا "بإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيتحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسؤولية عنه".

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

