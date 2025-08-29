قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح جودة: تدشين خدمة زراعة الأسنان لأول مرة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة
شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية
السويد تستدعي السفير الروسي بشأن هجمات بلاده على أوكرانيا
الأهلي ينعى اللواء وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء
مي عز الدين ضيفة معتز الدمرداش.. الليلة
برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية

إنفجار في مدينة غزة
إنفجار في مدينة غزة
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية ، واصفا إياها بأنها منطقة قتال خطيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن للمتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال ؛ مضيفا: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر أنه ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

وذكر البيان أيضا : "سيواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه في قطاع غزة.

وختم جيش الاحتلال بيانه قائلا :  إلى جانب مواصلة الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني  في القطاع بهدف حماية مواطني دولة الاحتلال".

مدينة غزة جيش الاحتلال منطقة قتال خطرة قطاع غزة مواطني دولة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

قافلة طبية ببني سويف

تقديم 4200 خدمة مجانية قافلة طبية بقرية أهـوه ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

حصول وحدتي السلطاني وقاي ببني سويف على اعتماد جودة التأمين الصحي الشامل

تكريم حفظة القرآن الكريم

أوقاف المنيا.. تكريم 500 من حفظة القرآن احتفالا بالمولد النبوي بمطاي| صور

بالصور

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
مكانس وسيارات

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد