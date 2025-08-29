جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية ، واصفا إياها بأنها منطقة قتال خطيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن للمتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال ؛ مضيفا: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر أنه ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

وذكر البيان أيضا : "سيواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه في قطاع غزة.

وختم جيش الاحتلال بيانه قائلا : إلى جانب مواصلة الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بهدف حماية مواطني دولة الاحتلال".