إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
أخبار العالم

إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل

محمود نوفل


أفادت مصادر طبية فلسطينية بإستشهاد 21 فلسطينا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي وذلك خلال ساعات الليل .

ونفذت القوات الجوية التابعة لجيش الاحتلال  غارات جوية على منازل وخيام نازحين في القطاع منذ فجر اليوم.

وتصاعدت وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على الأحياء الغربية من مدينة غزة، في مؤشر واضح على احتمال بدأ عملية برية داخل القطاع الأكبر كثافة سكانية في العالم.

وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، أسفرت الضربات، التي استهدفت أحياء مثل الشجاعية وصبرا والزيتون عن سقوط 16 قتيلًا، وأثرت على العشرات من المدنيين، مع توقعات بحدوث نزوح شعبي واسع النطاق، وفقا لـ رويترز.


ويأتي التصعيد في أعقاب استعدادات إسرائيلية معلنة لشن هجوم واسع على مدينة غزة، من بينها إقامة مراكز للإجلاء وتوزيع خيام للمساعدات الإنسانية، وفق وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

وفي اليوم ذاته، شهدت مدن أخرى ضمن غزة تصاعدًا للعنف، لاسيما في خان يونس، حيث أفاد مسعفون بإصابة مدنيين أثناء توافدهم إلى مواقع توزيع مساعدات غذائية، وفقا لـ رويترز.

وصفت تقارير مؤسسات أممية وغربية العملية العسكرية بأنها تصعيد خطير قد يؤدي إلى “كارثة إنسانية”، لا سيما وأن نصف سكان القطاع يقطنون مدينة غزة وحدها، وفق صحيفة واشنطن بوست.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع مفاوضات أمريكية إسرائيلية حول "مرحلة ما بعد الحرب" في غزة، في ظل استمرار الجدل الدولي حول مستقبل القطاع وتأثير الهجمات على فرص الدبلوماسية.

الضربات الجوية العنيفة التي تشنها إسرائيل على غربي غزة تفتح الباب أمام سيناريوهات مأساوية: من نزوح جديد جماعي إلى حالة طوارئ إنسانية غير مسبوقة، في حين تظل المعابر الإنسانية ضئيلة، وتشكل هذه الضربات اختبارًا لكبح دوامة العنف في ظل التردد الدولي المتواصل حول سياسة التصعيد.
 

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

