المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة.. الموقف الشرعي
برلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمت
سعر الدولار اليوم 29-8-2025
خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي
مجلس الأمن يجدد ولاية "يونيفيل" للمرة الأخيرة ويحدد خطة انسحاب منظّم بحلول 2027
البيت الأبيض: ترامب غير سعيد بالضربات الروسية على كييف
الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة
رئيس المركز الأوكراني للحوار: كييف مستعدة للحوار لكن موسكو تضع شروط استسلام
سعر الذهب اليوم 29-8-2025
هل يجوز أن أنهى مُصليًا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
توك شو

برلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمت

هاني حسين

أكد روي أوماركو، عضو البرلمان الأيرلندي، أنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثة حقيقية في ظل النقص الحاد في الأدوية الأساسية، بما في ذلك علاجات الأمراض المزمنة، إضافة إلى تراجع حاد في المساعدات الغذائية، معتبرًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيرًا إلى فشل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الكارثة الإنسانية، محذرًا من مخاطر "تطهير عرقي" يهدد الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر.

ودعا النائب الأيرلندي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وتعليق اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي حتى يتم تحسين الوضع الإنساني في القطاع، مشددًا، على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء دون تأخير.

وأكد أوماركو أن أيرلندا ستتخذ خطوات عملية بهذا الاتجاه، داعيًا الدول الغربية إلى اتخاذ مواقف أكثر جرأة وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.

وحمّل أوماركو الحكومات الغربية، إلى جانب الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية استمرار الحرب، منتقدًا تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم اللوجستي، الأمر الذي يسهم في تعقيد الأوضاع. 

المزيد

