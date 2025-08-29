برلماني أيرلندي: غزة تواجه كارثة إنسانية والمجتمع الدولي متواطئ بالصمت

أكد روي أوماركو، عضو البرلمان الأيرلندي، أنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثة حقيقية في ظل النقص الحاد في الأدوية الأساسية، بما في ذلك علاجات الأمراض المزمنة، إضافة إلى تراجع حاد في المساعدات الغذائية، معتبرًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، أن ما يحدث في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيرًا إلى فشل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الكارثة الإنسانية، محذرًا من مخاطر "تطهير عرقي" يهدد الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر.

ودعا النائب الأيرلندي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل وتعليق اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي حتى يتم تحسين الوضع الإنساني في القطاع، مشددًا، على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء دون تأخير.

وأكد أوماركو أن أيرلندا ستتخذ خطوات عملية بهذا الاتجاه، داعيًا الدول الغربية إلى اتخاذ مواقف أكثر جرأة وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.

وحمّل أوماركو الحكومات الغربية، إلى جانب الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية استمرار الحرب، منتقدًا تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم اللوجستي، الأمر الذي يسهم في تعقيد الأوضاع.