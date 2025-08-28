أزمة غزة تتفاقم.. عقاب جماعي واستهداف للأطفال منذ بداية الحرب

ما زال أهالي قطاع غزة يعانون من مأسي جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال، سواء من خلال استهداف المدنيين، أو المجاعة التي يفرضها الاحتلال على الأطفال.

أزمة غزة تتفاقم.. وتهجير الأطفال 5 مرات منذ بدء الحرب شكل من العقاب الجماعي

قال دان ستيوارت، مدير الاتصالات في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن المنظمة تعمل حالياً في قطاع غزة من خلال 3 شركاء محليين لتقديم الدعم للأطفال، عبر عيادات متخصصة في التغذية والصحة، إذ يستقبل الأطباء والممرضون مئات الحالات شهرياً من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وأوضح ستيوارت، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارير الواردة من غزة تكشف عن واقع صادم، إذ تظهر على الأطفال جميع أعراض سوء التغذية من ضعف شديد في الجلد وبروز العيون، مؤكداً أن الوضع يتفاقم مع نقص الأدوية وغياب الرعاية الصحية الكافية.

وأضاف أن أكثر من نصف النساء الحوامل في غزة يعانين من سوء التغذية، الأمر الذي ينعكس على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة الذين يولدون بأوزان وأحجام أقل من الطبيعي، وتابع قائلاً: «كل هذه الأرقام والحقائق تشير إلى كارثة إنسانية حقيقية، وإذا أضفنا إليها تردي أوضاع النظافة وغياب الخدمات الأساسية، فسنكون أمام خطر تفشي الأمراض والمجاعة».

إنقاذ أطفال غزة

وشدد ستيوارت على أن الحل الوحيد لإنقاذ أطفال غزة يتمثل في وقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل عاجل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، محذراً من أن استمرار الوضع يهدد حياة جيل كامل.

أبرز الانتهاكات

وعن أبرز الانتهاكات التي يرصدها في غزة، قال مدير الاتصالات في منظمة إنقاذ الطفولة: «الأطفال يتعرضون لتهجير قسري متكرر، إذ جرى ترحيل مئات الآلاف منهم وعائلاتهم ما لا يقل عن خمس مرات منذ بدء الحرب، وهذا شكل من أشكال العقاب الجماعي، إضافة إلى حرمانهم من الغذاء الكافي، وهو ما يفاقم الأزمة».

مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية باستشهاد 17 شخصًا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 9 من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية وفقاً لما أفادت به القاهرة الإخبارية.

تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة

رصدت كاميرا قناة “القاهرة الإخبارية”،تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية:” قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين التي تتحرك من مصر إلى قطاع غزة لا تشمل شاحنات وقود".

وتابع :" قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين التي تتحرك من مصر إلى قطاع غزة تشمل الدقيق والمواد الغذائية والطبية والإغاثية.

وأكمل مراسلنا: قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين تدخل قطاع غزةمن مصر في ثلاثة أفواج من الشاحنات".

