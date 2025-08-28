أخبار التوك شو|رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.. أحمد موسى يصرخ على الهواء ويوجه رسالة للعالم: «أنقذوا غزة قبل فوات الأوان»

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

رئيس الوزراء: إضافة مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون سيتم إضافة مادة الذكاء الإصطناعي لدراستها في المدارس خاصة للصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس إهتمام الدولة بتعزيز المهارات الرقمية.

أحمد موسى يصرخ على الهواء ويوجه رسالة للعالم: «أنقذوا غزة قبل فوات الأوان»
حذر الإعلامي أحمد موسى، من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، مؤكدا أن هناك كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني يعاني من مجاعة وتجويع ممنهج.

الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، جرت بسهولة ويسر.

بسبب تغير الفصول.. متحدث الصحة: احذروا الفيروسات التنفسية من أغسطس حتى مارس
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن أعراضا مثل تكسير الجسم، آلام العظام، الجيوب الأنفية، والصداع التي يشعر بها البعض خلال هذه الأيام، قد لا تكون مجرد دور برد عادي، بل من الممكن أن تكون إصابة فيروسية تنفسية، خاصة مع دخولنا في أشهر تشهد عادة زيادة في انتشار هذه الفيروسات.

المستشار القانوني لنادي الزمالك يرد على خطاب وزارة الإسكان.. تفاصيل
قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إننا لسنا في مواجهه أو صدام مع زارة الإسكان، متابعا: بيان وزارة الإسكان الأخير أوضح أن نادي الزمالك غير استخدام الأرض الخاصة به.

والد الطفلة هايدي: ابنتي تحب الخير ومساعدة الآخرين.. وتعليقات الدعاء لابنتي أسعدتني
أكد محمد أحمد والد الطفلة هايدي، أن اي اب سيكون ليه سعادة بأبنته لو قامت بنفس تصرف ابنتي ومساعدة الفقراء، مشيرا إلى أن شخصية هايدي ابنتي تحب الخير ومساعدة الأخرين.

مركز تغير المناخ: تحذيرات من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح مع نهاية فصل الصيف
قال الدكتور محمد غنيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الفترات الانتقالية بين الفصول، وخاصة مع نهاية الصيف وبداية الخريف، تشهد عادةً نشاطًا في المنخفضات الجوية، وهو ما يؤدي إلى زيادة سرعة الرياح بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الساحلية.


هاني ميلاد ينفي فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب ويؤكد أن الخصومات ليست إلزامية
أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يُشاع عن وجود "ضريبة" تُفرض على إعادة بيع المشغولات الذهبية لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن أي خصومات تقتطعها بعض المتاجر لا تعد ضرائب بل تعود لفروق التسعير المعتمدة في السوق.

نائب رئيس شعبة الاتصالات يوضح حقيقة زيادة الرسوم الجمركية على هواتف آيفون
نفى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، وجود أي زيادة رسمية في الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مؤكداً أنها لا تزال ثابتة عند 37.5% من قيمة الهاتف.

مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
قال مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين ريناتي شرودر، إنّ ما يتعرض له الصحفيون في قطاع غزة جريمة حرب، مؤكدة أن الاتحاد يدين بشدة هذا الاستهداف المستمر للعاملين في قطاع الإعلام الذين يضحون بحياتهم من أجل نقل الحقيقة للعالم.

